ऐकावे ते नवलच...भक्ती संगीत ऐकल्याशिवाय म्हैस देईना धार. 

कामेरी (सांगली)- भक्ती संगीत ऐकल्याशिवाय आजही अनेकांचा दिवस सुरू होत नाही. ग्रामीण भागात आजही सकाळच्या प्रहरी रेडिओवर भक्ती संगीत ऐकू येत असते. परंतू या भक्ती संगीताचा येथील म्हैसीला देखील लळा लागला आहे. फौजी बापू म्हणून परिचित असलेल्या कृष्णा जाधव यांची म्हैस संगीताची धून कानावर पडल्याशिवाय धारच देत नाही. संगीत ही अशी किमया आहे की, त्यामुळे अनेकांचे जीवन आनंदी झाले आहे. संगीताने तर अनेकांनी दुःखावर मात केली आहे. संगीत ऐकून अनेकजण मंत्रमुग्ध होतात. त्यामुळे तर काही शहरात संगीत थेरपी देखील रूग्णांसाठी वापरली जाते. अशा या गोड संगीताचा लळा मुक्‍या प्राण्यांना लागला तर आश्‍चर्य वाटू नये. येथील कृष्णा जाधव यांच्या मुक्‍या जनावराला देखील संगीताची गोडी वाटू लागली आहे. सैन्य दलातून निवृत्त झाल्यानंतर जाधव यांनी आपल्या शेतातच जनावरांचा गोठा बांधला आहे. या गोठ्यात चार म्हैसी आणि गाई पाळल्या असून त्यांची देखभाल उत्तम प्रकारे ठेवली आहे. गोठ्यातील स्वच्छता, जनावरांना योग्य वेळी चारा-पाणी अशी देखरेख चांगली प्रकारे राखली आहे. या जनावरांच्या गोठ्यात त्यांनी एफएम रेडिओ बसवला आहे. या एफएम वरून प्रसारित होणारी भक्ती गीते, लोकगीते आणि अन्य कार्यक्रमांचाही लळा या जनावरांना लागला आहे. रोज सकाळी जनावराचे दूध काढण्यापूर्वी भक्ती संगीत लावावे लागते, मग हे जनावरे भरघोस दूध देतात. विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यावर खंड पडू नये म्हणून त्यांनी याठिकाणी बॅटरीची सुविधा गोठ्यात केली आहे. त्यामुळे जर विद्युत पुरवठा खंडित झाला तर बॅटरीच्या माध्यमातून विद्युत पुरवठा सुरळीत होऊन एफएम पुन्हा सुरू राहतो. जाधव यांना फौजी बापू या नावानेच संबोधले जाते. बापूंना जनावराबरोबर मासे, कासव आणि मांजर यांचाही लळा आहे. रोज सकाळी विहिरीत असणाऱ्या माशांना व कासवांना हे घरातून खाऊ नेतात. सर्वजण बापूंची वाट पाहत असतात. देशाच्या सीमेवर संरक्षण करणारे फौजी बापू निवृत्तीनंतर प्राण्यावर जीवापाड प्रेम करत आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्राणिमित्र फौजी बापू असे नामकरण केले आहे.



