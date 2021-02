बायपासवर दुपदरी उड्डाणपूल उभारा... अंकलीपर्यंत चौपदरीकरण करा : विशाल पाटील यांची बांधकाम मंत्री यांच्याशी चर्चा 

सांगली- येथील बायपास रस्त्यावर दुपदरी उड्डाणपुल बांधावा आणि सांगली ते अंकलीपर्यंतच्या अपूर्ण चौपदरी रस्त्याचे काम पूर्ण करावे अशी मागणी कॉंग्रेसचे युवा नेते विशाल पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली. श्री. पाटील यांनी आज बायपास रस्त्यावरील दुपदरी उड्डाणपूल आणि अंकलीपर्यंतच्या अपूर्ण चौपदरी रस्त्याचे अपूर्ण काम पूर्ण करावे या मागणीसाठी मंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊन चर्चा केली. तसेच मागण्यांचे निवेदन दिले. पेठ नाका पासून सांगली शहरातून बायपास मार्गे मिरज, म्हैसाळ मार्गे रस्ता कर्नाटकात जातो. कृष्णा नदीवरुन बायपास मार्गे जाणा-या रस्त्यावर महापुराचे पाणी प्रचंड प्रमाणात पसरत जाते. त्यामुळे संपूर्णपणे पूर ओसरेपर्यंत हा रस्ता रहदारीस पुर्णपणे बंद असतो. त्यामुळे इस्लामपूर, सातारा, पुणे मुंबईला जाणारी वाहतूक पुर्णपणे बंद होते. सांगली शेजारील गावात जाण्यासाठी दूरवरून जावे लागते. तसेच शेती, उद्योग, व्यापार आणि शैक्षणिक नुकसान प्रचंड होते. त्यामुळे लक्ष्मीफाटा ते टोलनाका, टोलनाका ते आयर्विन पुल, टोलनाका ते शिवशंभो चौक ते पट्टणशेट्टी होंडा शोरुम तासगाव रोड पर्यंतच्या बायपास रस्त्यावर दुपदरी उड्डाण पूल बांधणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या सांगली बसस्थानक ते अंकलीपर्यंतच्या रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम सध्या बंद आहे. सार्वजनिक बांधकाम कोल्हापूर विभागामार्फत खासगीकरणाअंतर्गत सांगली-कोल्हापूर चौपदरीकरणाचे काम निर्माण कन्स्ट्रक्‍शन कोल्हापूर यांचेकडे आहे. सदरच्या रस्त्यावरून कोल्हापूर, कर्नाटक, गोवा व इतर राज्यात जाणारी प्रचंड मोठी वाहतूक आहे. गेल्या काही वर्षापासून रस्त्याचे काम अपूर्ण आहे. या रस्त्यावर वारंवार अपघात होत असून रस्ता धोकादायक बनला आहे. रस्त्याच्या अपुर्ण कामामुळे काही नागरिकांना आत्तापर्यंत जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे हा रस्ता तात्काळ चौपदरीकरण करावा अशी मागणी केली.

या दोन्ही कामांबाबत श्री. पाटील आणि मंत्री चव्हाण यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. ही कामे मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन मंत्री चव्हाण यांनी श्री. पाटील यांना दिले.



