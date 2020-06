वसंतदादांच्या नावाचा बंगला पाडणार... कुठे? 

सांगली, ता. 22 ः जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या "वसंत' बंगल्यासह जलस्वराज्य विभागाची जागा आणि मिरज मार्केट यार्डमधील मालकीची मोकळी जागा विकसित करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्यासाठी वास्तू विशारदांकडून आराखडा मागवण्याचा निर्णय आज अध्यक्ष व सभापतींच्या बैठकीत घेण्यात आला. या जागा स्वनिधीतून विकसीत करव्यात, असे प्राथमिक नियोजन आहे. त्याला सर्वसाधारण सभेत मांडण्याआधी संपूर्ण अभ्यास केला जाणार आहे. अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांनी ही माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्या जिल्हाभरात अनेक ठिकाणी रिकाम्या जागा आहेत. त्या ताब्यात घेऊन विकसीत कराव्यात, असा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत झाला. त्याआधीपासूनच या जागांबाबत चर्चा सुरु झाली होती. जिल्हा परिषदेसमोरील जलस्वराज्यच्या इमारतीची मोठी व मोक्‍याची जागा विकसीत करण्याबाबत याआधी अनेकदा चर्चा झाली. आताही त्यावर खल सुरु होणार आहे. अध्यक्षांच्या बंगल्याचा विषय पहिल्यांदा चर्चेला आला आहे. यासोबत मिरज मार्केट यार्ड येथील मोकळ्या जागेवरही कॉम्प्लेक्‍स उभारणीचा विषय पुढे आला आहे. श्री. कोरे म्हणाल्या, ""या तीन जागा विकसीत करण्याबाबत आज बैठक झाली. त्याला सभापतींसह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. अनुपस्थितीत सभापतींना फोनवरून माहिती देण्यात आली. जागा विकसीत करण्यासाठी वास्तू विशारदांकडून आराखडा मागवला जाईल. स्वीय निधीतून हा विकास करावा आणि उत्पन्नाची साधने वाढवावीत, असा प्रयत्न असणार आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा परिषदांनी हा प्रयोग केला असून तो यशस्वी झाला आहे.''

