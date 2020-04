आमच्या गावात रास्त भावात, शेतकरी संघटनेचे अभियान

नगर ः देशावर, राज्यावर कोरोनाचे संकट आहे. आपण या संकटाला अतिशय सावधगिरिने व धीराने सामोरे जात आहात. आपली कार्यपद्धती कौतुकास्पद आहे. या संकटात शेतकरी स संघटना आपल्या बरोबर आहे व प्रशासनाला आवश्‍यक ती सर्व मदत करण्यास तयार आहे. लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. सर्व उद्योग धंदे बंद आहेत, पण शेती मात्र चालू आहे. जनतेला खाण्या पुरते पिकत पण लॉक डाऊमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यभर शेतात भाजीपाला, धान्य, कडधान्य विक्रीसाठी तयार आहे परंतू कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोकण्यसाठी प्रमुख कृषि उत्पन्न बाजार समित्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतातला माल शहरात येणार नाही व शहरांमध्ये, भाजीपाल्याची प्रचंड टंचाई निर्माण होऊ शकते. भाज्यांचे दर ही गगनाला भिडू शकतात. हेही वाचा - भाजीपाला उत्पादकांसाठी झाला हिरवा निर्णय या वर उपाय म्हणून शेतकरी संघटनेने 'आमच्या गावात रास्त भावात' हे अभियान सुरु केले आहे. शेतकरी रास्त भावात भाजीपाला शहरात पुरवण्यास तयार आहे. ते करण्यासाठी शेतकर्यांना किंवा शहरात विकणाऱ्यांना तातडीने वाहन व व्यक्ती निहाय पास/ परवाने देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. पोलिसांनी शेतीमाल वाहतुक करणाऱ्या किंवा विकुन मोकळा परत जणाऱ्यांना त्रास न देण्याबाबत सुचना देण्यात याव्यात.

विदर्भ मराठवाड्यात शेतकर्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कापुस शिल्लक आहे. कोरोनामुळे सी. सी. आय मार्फत होणारी शासकीय खरेदी बंद झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात कापुस साठवलेला आहे व उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात काही दुर्घटना होण्याची दाट शक्‍यता असते. शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. पुढे पेरणीचा हंगाम आहे त्यासाठी सीसीआयची कापुस खरेदी तातडीने सुरु होणे आवश्‍यक आहे.

कोरोनाच्या साथीमुळे राज्यातील सर्व मोठे उद्योग बंद आहेत, कार्यालये, दुकाने बंद आहेत. मोठ्या प्रमाणात विजेचा वापर कमी झाला आहे. दिवसा शहरांना व उद्योगांना पुरेसा वीज पुरवठा व्हावा यासाठी शेतीला रात्रीचा वीज पुरवठा केला जातो. सध्या लॉकडाउनमुळे शहरातील कार्यालये, दुकाने व मोठे उद्योग बंद असल्यामुळे बरीच वीज शिल्लक रहात आहे. उन्हाळ्यात पिकांना पाण्याची गरज जास्त असते व शेतकऱ्यांनी रात्री अपरात्री, जिव धोक्‍यात घालुन पिकांना पाणी द्यावे लागते. सध्या शिल्लक असलेली वीज कृषिसाठी दिवसा उपलब्ध करुन दिल्यास शेतकर्यांना सुखकर होईल, असे निवेदन शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांनी सरकारला पाठवले आहे.

