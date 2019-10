Vidhan Sabha 2019 : पठ्ठ्याने भरला चक्क हेलिकॉप्टर मधून येत उमेदवारी अर्ज (व्हिडिओ)

सांगोला : सांगोला जिल्हा हा शेतकरी कामगार पक्षाच्या गणपतराव देशमुखांचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, सध्या हेलिकॉप्टर मधून येऊन उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या संजय पाटील यांचीच जास्त चर्चा सुरू आहे. अजित पवारांचे निकटवर्तीय असणाऱ्या संजय पाटलांनी आज सांगोला मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस संजय पाटील हे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी पुण्याहून सांगोल्याला हेलिकॉप्टरने आले. उमेदवार हेलिकॉप्टरने अर्ज भरायला येतोय हे पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी झाली होती. मोठ्ठया साहेबांनी आदेश दिला तर पूर्ण ताकदीनिशी राष्ट्रवादीकडून मैदानात उतरणार असल्याचे संजय पाटील यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

