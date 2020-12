‘उपनिरीक्षक प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना सुटी द्या’

झरे (सांगली) : नाशिक येथील पोलीस उपनिरीक्षक प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना आठ दिवसाची सुट्टी मिळावी. यासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना आठ दिवसांची सुटी द्यावी. सात जानेवारी २०२० पासून ४५० विद्यार्थी व ३०० विद्यार्थिनी असे एकूण ७५० विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. प्रशिक्षण घेत असताना त्यांना अद्याप कोणत्याही पद्धतीची दोन दिवसाची, चार दिवसाची अशी कोणतीही सुटी मिळाली नाही. त्यामुळे अनेकांना नातेवाईक मयत झाले असता त्यांना येता आले नाही. काहीजणांचे वडील मयत झाले काही जणांचे आई मयत झाली तर काही जणांचे आई वडील आजाराने त्रस्त आहेत. तरी त्यांना सुट्टी मिळाली नाही. हेही वाचा- बनावट नोटांची छपाई करणारी टोळी अखेर जेरबंद अनेक प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांचे जमणारी लग्ने मोडली तर अनेकांना बहिणीच्या लग्नाला भावाच्या लग्नाला येता आले नाही. तरी गृहमंत्री श्री देशमुख यांनी विचार करून प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना आठ दिवसाची सुटी द्यावी. अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. संपादन- अर्चना बनगे

