"देवाक' नव्हे तर खाकी वर्दीला काळजी ! 

सांगली- "कोरोना' मुळे संचारबंदी लागू केल्यानंतर अनेक परप्रांतिय कामगार स्थलांतर करताना अडकून पडले आहे. त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न लक्षात आल्यानंतर पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांनी त्यांना जीवनावश्‍यक वस्तू पुरवण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यानुसार आष्टा, तासगाव, इस्लामपूर भागात अडकून पडलेल्या परप्रांतिय कामगारांना जीवनावश्‍यक वस्तू पुरवल्या जात आहे. संचारबंदी काळात अहोरात्र कर्तव्य बजावत असलेल्या खाकी वर्दीने मदतीचा हात दिल्याचे पाहून कामगारांच्या कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे. "देवाक काळजी रे' या गाण्याच्या ओळी खाकी वर्दीने सार्थ ठरवल्याचे दिसून येते. "कोरोना' चे संकट थोपवण्या देशात 24 मार्चपासून "लॉक डाऊन' करण्यात आले आहे. तसेच संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. संचारबंदी लागू असताना देखील अनेक ऊसतोड मजूर धोका पत्करून जिल्ह्याबाहेर रवाना झाले. तसेच लॉक डाऊनमुळे पोटापाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होईल या भितीपोटी अनेक परप्रांतिय कामगार घराकडे जाण्याचा प्रयत्न करत असताना सीमा बंद केल्यामुळे अडकून पडले आहेत. जिल्ह्यातील विविध भागात परप्रांतिय कामगार अडकून पडल्यानंतर प्रशासन आणि स्थानिक लोकांनी विविध ठिकाणी त्यांच्या निवाऱ्याची तात्पुरती सोय केली आहे. तसेच दिवसभर रोजंदारीवर जाऊन उदरनिर्वाह करणारे परप्रांतिय कामगार जिल्ह्यात थांबून आहेत. लॉक डाऊन आणि संचारबंदीमुळे त्यांचा रोजगार बुडाला आहे. दररोज काम करून आठवड्याला पगार घेणाऱ्या या परप्रांतिय मजुरांची उपासमार होत आहे. स्थानिक मजूर कसेबसे उसनवारी करून किंवा कर्ज घेऊन जगत आहेत. तसेच त्यांना रेशनवर धान्य मिळत आहे. परंतू परप्रांतिय कामगार आणि कुटुंबापुढे जगण्याचा प्रश्‍नच निर्माण झाला आहे. परप्रांतिय मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबाची उपासमारीने दैना उडाली असताना त्यांच्याकडे पुरेसे लक्ष देण्यात अडचणी येत असल्याचे पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांना जीवनावश्‍यक वस्तू देण्याबाबत सूचना केल्या. त्यानुसार निरीक्षक पिंगळे आणि अधिकारी, कर्मचारी यांनी आष्टा, तासगाव, इस्लामपूर परिसरातील परप्रांतिय कुटुंबांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे कीट पोहोच केले. खाकी वर्दीतील माणूस संकट काळात लोकांच्या रक्षण करताना सामाजिक बांधिलकी जपत असल्याचे पाहून परप्रांतियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.



