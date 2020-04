सावधान ! "लॉकडाऊन' मध्ये गाडी "लॉक' ठेवू नका. 

सांगली- "कोरोना' मुळे "लॉकडाऊन' आणि संचारबंदी असताना "घरात रहा...सुरक्षित रहा' असा सल्ला दिला जातोय. परंतू सध्या तुमच्या सुरक्षेबरोबर दारातील महागड्या मोटारीची काळजीही घ्या. सध्या गाडी एकाच जागेवर असल्यामुळे तिच्या दुरूस्तीचा खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे "लॉकडाऊन' मध्ये गाडी सतत "लॉक' राहणार नाही याची दक्षता घ्यावा. "सोशल मिडिया' वरून याबाबत आवाहन केले जातेय. घरात सतत आपण झोपून राहिलो तर वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. तसेच काहीसे गाडीचे देखील आहे. त्यामुळे संचारबंदी असली तरी घरासमोरच दर दोन-तीन दिवसांनी गाडी जागेवर किमान दहा मिनिटे सुरू ठेवा. त्यामुळे बॅटरी डाऊन होणार नाही. तसेच गाडीच्या इंजिनला ऑईलचा पुरवठा सुरू राहील.

एकाच जागी गाडी थांबली तर ओझ्यामुळे टायर्स कट होऊ शकतात. त्यामुळे चार-पाच फुट गाडी पुढे घ्या आणि मागे घ्या. गाडी सुरू करताना शक्‍यतो न्यूट्रल स्थितीत क्‍लच दाबून सुरू करा. जास्त दिवस गाडी एकाच जागी उभी असेल तर हॅन्ड ब्रेक लावू नका. त्यामुळे ब्रेक लायनर जाम होऊ शकतात. त्याऐवजी टायर्सला दगड किंवा स्टॉपर लावा. तसेच गाडी गिअरमध्ये ठेवा. दोन-तीन दिवसांनी गाडीचा दरवाजा आणि काचा काही वेळासाठी उघड्या ठेवा. गाडी सुरू करून काही काळ "एसी' चालू ठेवा. त्यामुळे कॉम्प्रेसर कुलिंग ऑईल सुस्थितीत राहील. गाडीचे बॉनेट उघडून आतमध्ये उंदीर किंवा घुशीने वायर सेन्सर डॅमेज केले आहेत काय? याचीही तपासणी करा. सोशल मिडियावरून हा महत्वपूर्ण संदेश दोन दिवसापासून अनेक ग्रुपवर फॉरवर्ड होताना दिसतोय. साहजिकच तो महागड्या गाड्यांच्या देखभालीसाठी महत्वपूर्ण आहे.



