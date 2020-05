वीज खंडीत झाल्यास या मोबाईल क्रमांकावर "मिस्ड कॉल' करा 

सांगली-महावितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित झाल्याची तक्रार नोंदविण्यासाठी ग्राहकांना मोबाईलद्वारे "मिस्ड कॉल' आणि "एसएमएस' ची सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्याला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. महावितरण कंपनीने वीज खंडित झाल्यानंतर तक्रार नोंदविण्यासाठी मोबाईलद्वारे "मिस्ड कॉल' आणि "एसएमएस' ची सुविधा एप्रिलपासून ग्राहकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. राज्यात "लॉकडाऊन' च्या काळात ही सेवा ग्राहकांसाठी अत्यंत सोयीची ठरत आहे. सध्या वादळी वारे आणि मुसळधार पावसाचे थैमान सुरु आहे. वादळामुळे झाडे किंवा फांद्या वीज वाहिन्यावर कोसळल्याने वीज खंडीत होण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे तक्रारी नोंदवण्यासाठी वीज ग्राहक "मिस्ड कॉल' आणि "एसएमएस' सुविधेचा वापर करत आहेत. सांगली जिल्ह्यातून "मिस्ड कॉल' सुविधेचा हजारहून अधिक ग्राहकांनी वापर केला आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्याची तक्रार "मिस्ड कॉल' द्वारे करण्यासाठी ग्राहकांनी त्यांच्या ग्राहक क्रमांकासोबत स्वतःच्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेली असणे आवश्‍यक आहे. नोंदणी केली असेल तर मोबाईल क्रमांकावरून महावितरणच्या 022-41078500 या क्रमांकावर वीजग्राहकांना "मिस्ड कॉल' द्यावा लागेल. त्यानंतर तक्रार नोंदवून घेऊन पुढील कार्यवाही सुरू ठेवली जाते. जर ग्राहकांना "मिस्ड कॉल' ऐवजी "एसएमएस' द्वारे वीजपुरवठा खंडित झाल्याची तक्रार करायची असेल ग्राहक क्रमांकासोबत मोबाईल क्रमांकाची महावितरणकडे नोंदणी करण्याची आवश्‍यकता नाही. कोणत्याही मोबाईल क्रमांकावरून "एसएमएस' द्वारे तक्रार नोंदविता येईल. मात्र त्यासाठी 12 अंकी ग्राहक क्रमांक अचूक देणे आवश्‍यक आहे. ग्राहकांनी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावरून NOPOWER हा "एसएमएस' महावितरणच्या 9930399303 या मोबाईल क्रमांकावर पाठविल्यास तक्रार नोंदविली जाईल. तक्रार नोंदवल्यानंतर ग्राहकांना "एसएमएस' पाठविण्यात येईल. ग्राहक क्रमांक चुकीचा किंवा अवैध असल्यास तक्रार नोंदवली जात नाही. ग्राहकांना वीज खंडीत झाल्याची तक्रार नोंदवण्यासाठी www.mahadiscom.in वेबसाईट, मोबाईल ऍप तसेच 24X7 सुरु असलेल्या कॉल सेंटरच्या 18001023435 किंवा 18002333435 किंवा 1912 या टोल फ्री क्रमांकावरही तक्रार करता येईल.



Web Title: In case of power outage, make a "missed call" to this mobile number