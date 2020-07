सावधान.. गावात दारू विक्री  केल्यास 20 हजार दंड ः कुठे वाचा 

संख (सांगली)ः जत तालुक्‍यातील जालिहाळ बुद्रूक येथील तरुणांनी पुढाकार घेऊन गावात दारुबंदी, शिंद्यीबंदी करुन गाव व्यसनमुक्ती करण्याचा संकल्प केला आहे. जो कोणी दारु विक्री करेल त्याला 20 हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाव व्यसनमुक्ती व दारु बंदीचा गावात फलक लावण्यात आला आहे. व्यसनमुक्तीची कडक अमंलबजावणी सुरु आहे. गावची व्यसनमुक्तीकडे वाटचाल सुरु आहे. पूर्व भागातील जालिहाळ बुद्रुक या गावाची लोकसंख्या 3 हजार आहे. राजकीय व सामाजिकदृष्टया संवेदनशील गाव आहे. गावात अनेक वर्षापासून विना परवाना दारु व विषारी शिंद्यीची विक्री होत आहे. त्यामुळे अनेकांचे संसार उदध्वस्त झाले आहेत. विषारी शिंद्यी पिऊन 12 युवकांचा मृत्यू झाला आहे. घरातील कर्ता पुरुष व्यसनाच्या आहारी जाऊन कुटुंबे उध्दवस्त झाली आहेत. स्त्रि, मुलांच्यावर त्याचा परिणाम होत आहे. घरात भांडणे होत होती. मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम झाला आहे. तरुण पिढी व्यसनांच्या आहारी जात आहे. तरुण व्यसनात गुंतल्याने गावातील शांतता नष्ट झाली होती. दारूमुळे गावात किरकोळ मारामारी, वादावादी, भांडणतंटा आदि तक्रारी वाढल्या होत्या. याचा लहान मुले, तरुणांच्या मनावर वाईट परिणाम होत आहे. त्यामुळे गावातील शेखर भोसले, मारुती बिराजदार,महादेव कुंडले, सागर भोसले तरुणांनी पुढाकार घेऊन गावात दारुबंदी आणि गाव व्यसनमुक्ती करण्याचा संकल्प केला आहे. तरुणांच्या दारुबंदीला सरपंच पांडुरंग भोसले, ग्रामपंचायतीचे सदस्य मलकारी पुजारी, माजी चेअरमन सिद्धू बिराजदार, पोलीस पाटील पिंटू पाटील व पंच लोकांनी पाठिंबा दिला. गावात जो कोणी दारू विक्री करेल त्याला 20 हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल असे आवाहन गावकऱ्यांना केले. कोट संपूर्ण गाव दारुबंदी, शिंद्यीबंदी करुन गाव व्यसनमुक्ती करण्याचा संकल्प आहे. तरुणांचा सहभाग आहे. पोलिसांचेही सहकार्य मिळत आहे. पांडुरंग भोसले, सरपंच

