सावधान...कृष्णाकाठी  आली मगर ः कुठल्या गावी वाचा 

दुधोंडी (सांगली) : नागराळे, इनामपट्टा, पुणदी परिसरातील कृष्णा नदीकाठावर मगरींचा वावर वाढला आहे. नुकत्याच दोन तीन दिवसापूर्वी इनाम पट्टा परिसरात एका मगरीने नदीकडेला घातलेल्या अंड्यातून सुमारे दहा ते बारा मगरीची पिल्ले जन्माला आली आहेत. त्या परिसरात तर मगरींचा सारखाच वावर वाढला आहे. त्यामुळे नदीकाठावरील शेतकऱ्यांसह नागरिकांमधून भितीचे वातावरण पसरले आहे. वनविभागाने या परिसरातील नदीकाठावरील माहिती घेऊन मगरींचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे कृष्णा नदीकाठावर मगरींचा वावर अलीकडे वाढला आहे. मगरी बिनधास्तपणे नदीतून बाहेर येऊन नदीकाठी वर संचार करीत आहेत. त्यामुळे नदीकाठावरील शेतकऱ्यांतून सध्या भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या अगोदरही नागराळे परिसरात मासेमारी करणाऱ्यावर मगरीने हल्ला केला होता. सुदैवाने तो या हल्ल्यात बचावला होता. दोन तीन दिवसापूर्वी नागराळे इनाम पट्टा पूनदी परिसरातील नदीकाठावर दहा ते बारा मगरीची पिल्ली आढळली आहेत. अद्यापही ती पिल्ली तिथेच आहेत. त्या परिसरात असणाऱ्या पिल्लामुळे मगरीचा येथे वरचेवर वावर वाढला आहे.

वन विभागाने या परिसराची पाहणी करून त्या पिल्लाला सह मगरींचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे. रात्री अपरात्री शेतकरी नदिकाठी शेतात पिकांना पाणी पाजण्यासाठी जात असतात. त्यामुळे या मगरींपासून शेतकऱ्यांना धोका आहे. तरी या मगरींचा बंदोबस्त करावा इंद्रजीत पवार

नागराळे शेतकरी

