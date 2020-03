उन्हाळ्यात गुरुजी करणार आता हे काम...

निपाणी - जिल्ह्यात जनगणना मेमध्ये सुरू होणार आहे. मोबाईल, टीव्ही, वाहन, शौचालयासह ३४ मुद्यांचा त्यामध्ये समावेश राहणार आहे. याचवेळी घरगणनाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुरुजींना यंदाच्या उन्हाळ्यात काम करावे लागणार आहे. १ मे ते १५ जूनदरम्यान ही गणना होणार प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्याकडून शिक्षकांना जनगणनेचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी न येणाऱ्या शिक्षकांवर शासनाच्या नियमानुसार कारवाईही होणार आहे.

जनगणना व घरगणना अशा दोन प्रकारे शिक्षकांना काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी ॲप विकसित केले आहे. नाव, पत्ता, मोबाईल, शौचालय, लॅपटॉप, वाहन यांची माहिती काही मिनिटांतच भरली जाणार आहे. १ मे ते १५ जूनदरम्यान ही गणना होणार आहे. घराची गणना करताना घर कसे आहे, साधे की पक्के आहे, याचीही माहिती घेतली जाणार आहे. त्यामुळे घरी येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी कुटुंबातील सर्व माहिती बिनचूक देण्याचे आवाहन केले आहे. राज्याच्या महसूल विभागातर्फे जनगणना करण्यात येणार आहे. त्या सोबतच आता घरगणनाही होणार आहे. या बाबतची सूची तयार करण्यात आली असून मे महिन्यापासून घरोघरी जाऊन जनगणना व घरगणना करण्यात येणार आहे

- रवींद्र करलिंगन्नावर,

प्रांताधिकारी, चिक्कोडी

