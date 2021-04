कोरोना उपाययोजनांची माहिती घेण्यासाठी केंद्रीय पथक सांगलीत दाखल

सांगली : कोरोना उपाययोजनांची माहिती घेण्यासाठी केंद्रीय पथक आज सांगलीत दाखल झाले. तीन दिवस हे पथक जिल्ह्यात असणार आहे. पथकातील सदस्यांनी आज महापालिकेच्या वॉररूममध्ये जाऊन प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनाची माहिती घेतली. महापालिकेकडून राबविल्या जात असलेल्या उपाययोजनाबाबत पथकातील सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्ह्यातील वाढती कोरोना रुग्णसंख्या लक्षात घेता केंद्र शासनाने स्थानिक यंत्रणेकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती घेण्यासाठी राकेश शर्मा यांच्यासह दोघांचे पथक सांगलीत पाठवले आहे. या पथकाने महापालिकेच्या वॉररूमला सकाळी 10 वाजता भेट दिली. वॉररुमधून कोरोना रुग्णांसाठी आणि उपाययोजनांसाठी केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची माहिती घेतली. या वेळी महापालिकेच्या वॉररूमधील अहवालांची तपासणी केली. उपायुक्त राहुल रोकडे आणि आरोग्यधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे यांनी पथकातील सदस्यांना माहिती दिली. या वेळी शहर कार्यक्रम अधिकारी समर पवार, नीलम कांबळे आणि मनपाच्या वैद्यकीय विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. यानंतर मनपा क्षेत्रातील अनेक कोविड रुग्णालयांना तसेच मनपाच्या आरोग्यवर्धिनी केंद्रानासुद्धा पथकाने भेट देऊन पाहणी केली. दरम्यान या पथकाकडून महापालिकेच्या रूग्णवाहीकेचीही तपासणी केली.

जिल्ह्यातील लसीकरण मोहीम बंद पडली आहे. या स्थितीत वाढत्या रुग्णसंख्येवर योग्य उपचार होत आहेत का? रुग्णालयांची व्यवस्था कशी आहे? जिल्हा पातळीवरील नियोजन कसे आहे, याची संपूर्ण पाहणी हे पथक करेल. जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद, मिरज वैद्यकीय महाविद्यालयाला भेट, खासगी रुग्णालयांना भेट, रुग्णांशी संवाद असा त्यांचा नियोजित कार्यक्रम आहे. संपादन : युवराज यादव

