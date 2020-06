सांगली महापालिकेसमोर कोरोनासह या साथीचेही आव्हान

सांगली : महापालिकेने कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात यश मिळवले. महापालिका क्षेत्रात महिन्याभरात एकच रुग्ण आढळून आला. आता कोरोनासोबत डेंगीचे आव्हान आहे. त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिका क्षेत्रात उद्या (ता. 23) पासून आरोग्य विभागाच्यावतीने धूर, औषध फवारणीचे काम सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिली. काही दिवसांत महापालिका क्षेत्रात डेंगीचे रुग्ण आढळून येऊ लागलेत. प्रादुर्भाव लक्षात घेता चार प्रभागांसाठी प्रत्येकी 15 याप्रमाणे 60 कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले. या पथकाद्वारे उद्या (ता. 23) पासून उपाययोजनांना सुरवात करण्यात येणार आहे. धूर फवारणी आणि औषध फवारणी यावर भर दिला जाणार आहे. हे पथक सकाळी घराघरांत आणि संध्याकाळी घराघरात धूर फवारणीचे काम करेल. झोपडपट्टी भाग व दाट लोकवस्तीचा भाग हे प्राधान्यक्रम राहतील. तारीखनिहाय व भाग निहाय वेळापत्रक कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईल नंबरसह घोषित केले जाणार आहेत. डेंगीची सुरवात घरापासूनच होते. आपले घर, घराचा परिसर स्वच्छ ठेवा. घरातील पाणी साठवण्याच्या जागा तपासून स्वच्छ करा. कोरडा दिवस पाळा, असे आवाहन आयुक्‍त नितीन कापडणीस यांनी केले आहे.

