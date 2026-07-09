Chandoli Dam Rainfall Update : 19 हजार क्युसेकने वाढतेय पाणी! चांदोली धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात ढगफुटीसदृश पाऊस, परिस्थिती चिंताजनक? पाथरपुंजची स्थिती काय?

वारणावती (सांगली) : चांदोली धरण परिसर व पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी सुरूच आहे. मंगळवारी मणदूर येथील ज्ञानदेव तुकाराम भाष्टे यांच्या राहत्या घराची भिंत कोसळली. करुंगली ते गुंडगेवाडी जाणाऱ्या रस्त्यावर महादेवटोंगी तसेच खिंडीत अशा दोन ठिकाणी दरड कोसळल्याने डोंगर माथ्यावर वसलेल्या गुंडगेवाडी, खोतवाडी, काशीदवाडी येथील नागरिकांची येण्या-जाण्याची गैरसोय झाली. हा मार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद झाला आहे..धरणात सध्या १९ हजार २१४ क्युसेक पाण्याची आवक होत असल्याने धरणातील साठा १७.८८ टीएमसी झाला आहे. धरण ५२ टक्के भरले आहे. चांदोली धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाथरपुंज येथे १४८ मिमी. पाऊस झाला, तर चांदोली धरण परिसरात १४६ मिमी. पावसासह एकूण ८१४ मिमी. पावसाची नोंद पर्जन्यमापक केंद्रावर झाली आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात दहा दिवसातच वाढला 27.77 टीएमसी पाणीसाठा; महाबळेश्वरला 24 तासांत 266 मिमी पाऊस, पाहा धरण आणि तालुकानिहाय आकडेवारी.चरण मंडलात पाच दिवस अतिवृष्टीशिराळा : तालुक्यात आज पावसाचा जोर वाढला. तालुक्यातील चरण मंडलामध्ये सलग पाच दिवस अतिवृष्टी झाली. चार जुलैपासून आजअखेर १०१, ६९.३, ११०.३, १०१.५, तर आज ८२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. शिराळा तालुक्यात दुपारपासून पावसाचा जोर वाढला..आठवडाभर सुरू असणाऱ्या पावसामुळे वारणा धरण, मोरणा धरण, ४९ पाझर तलाव व इतर काही तलावाच्या पाणीसाठ्यात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. शिराळा पश्चिम भागात अद्याप वीज पुरवठा सुरळीत न झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. २४ तासांत मंडलनिहाय झालेला पाऊस (मिलिमीटर) ः कोकरूड -३१.८, शिराळा -४.५, शिरशी -१९, मांगले -१९, सागाव -२२.५, चरण -८२..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.