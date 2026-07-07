Chandoli Dam Update : चांदोली धरण क्षेत्रात मुसळधार सुरूच, 24 तासांत 128 मिमी तर पाथरपुंजमध्ये 215 मिमी पाऊस; कृष्णा नदीवरील 9 बंधारे पाण्याखाली

वारणावती, सांगली : चांदोली धरण परिसर क्षेत्रात गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून सलग अतिवृष्टी सुरूच (Chandoli Dam catchment rainfall) आहे. पाणलोट क्षेत्रातील पाथरपुंज येथे गेल्या २४ तासांत २१५ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. यामुळे धरण ४४ टक्के भरले असून, १५.२४ टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला आहे. दरम्यान, जिल्ह्याच्या पूर्व भागात काल पावसाने उघडीप दिली. मात्र, हवेत कमालीचा गारठा निर्माण झाला आहे..दरम्यान, कोयना आणि वारणा धरण परिसरात मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. काल दिवसभरही संततधार सुरूच असून सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत वेळेत ९९ मिलिमीटर पाऊस पडला. गेल्या चोवीस तासांत वारणा धरणातील पाणीसाठ्यात १ टीएमसी, तर एकूण आवकेत ४.०४ टीएमसी इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे. धरणात सध्या १४ हजार २७७ क्युसेकने पाण्याची आवक सुरू आहे. मात्र, अजूनही धरणातून विसर्ग पूर्णपणे बंदच आहे..Mahabaleshwar Rain Record : महाबळेश्वरमध्ये पावसाचा हाहाकार, 24 तासांत 513 मिमी पाऊस; मोडला तब्बल 123 वर्षांपूर्वीचा विक्रम, प्रशासनाकडून हायअलर्ट जारी.चांदोली धरण परिसरातही गेल्या २४ तासांत १२८ मिलिमीटर पावसासह एकूण ५५० मिलिमीटर पावसाची नोंद पर्ज्यन्यमापक केंद्रावर झाली आहे. वारणा नदीवरील पाच आणि कृष्णा नदीवरील चार बंधारे पाण्याखाली गेल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. मांगले-सावडे पूल सलग तिसऱ्या दिवशी पाण्याखाली असून, आता बंधाऱ्याला जोडणारा रस्ताही वाहून गेला आहे. त्यामुळे पर्यायी मार्ग सुरू करण्यात आला आहे. कृष्णा नदीवरील वाळवा तालुक्यातील बहे तसेच मिरजमधील सांगली व म्हैशाळ, तर शिरोळ (कोल्हापूर) तालुक्यातील राजापूर येथील बंधारेही पाण्याखाली गेले आहेत..Kolhapur Rain Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 44 बंधारे पाण्याखाली, 3 मुख्य राज्य महामार्ग बंद; 'पंचगंगा' इशारा पातळीच्या अगदी जवळ, गगनबावड्यात 101 मिमी पाऊस.पाऊसस्थितीसांगली जिल्ह्यात सरासरी १४.६ मि.मी.शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक ६१.२ मि.मी.मिरज- ८.६, जत-१.२, खानापूर- ६.१, वाळवा- १९.२, तासगाव- १२, शिराळा- ६१.२, आटपाडी- १.५, कवठेमहांकाळ- ८.८, पलूस- १० आणि कडेगाव तालुक्यात १५.७ मि.मी. पावसाची नोंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.