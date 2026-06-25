पश्चिम महाराष्ट्र

Chandoli Dam Rainfall : चांदोली, कोयना धरणात परिसरात पावसाची जोरदार बॅटिंग! पाथरपुंजमध्ये 172 मिमी पाऊस; महाबळेश्वर, नवजा खोऱ्यात काय परिस्थिती?

Chandoli Dam rainfall update today : चांदोली धरण परिसरात दमदार पावसामुळे पाणलोट क्षेत्रात मोठी नोंद झाली. वारणा धरणातील साठा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Warna Dam water storage latest report

Warna Dam water storage latest report

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वारणावती : मृग नक्षत्र सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला दडी मारलेल्या पावसाने अखेर चांदोली धरण परिसरात दमदार हजेरी लावली. १४ तासांत चांदोली परिसरातील विविध पर्जन्यमापन केंद्रांवर दमदार पावसाची (Warna Dam water storage latest news) नोंद झाली. यामुळे शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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