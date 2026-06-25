Chandoli Dam Rainfall : चांदोली, कोयना धरणात परिसरात पावसाची जोरदार बॅटिंग! पाथरपुंजमध्ये 172 मिमी पाऊस; महाबळेश्वर, नवजा खोऱ्यात काय परिस्थिती?

वारणावती : मृग नक्षत्र सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला दडी मारलेल्या पावसाने अखेर चांदोली धरण परिसरात दमदार हजेरी लावली. १४ तासांत चांदोली परिसरातील विविध पर्जन्यमापन केंद्रांवर दमदार पावसाची (Warna Dam water storage latest news) नोंद झाली. यामुळे शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..चांदोली धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाथरपुंज येथे सकाळी दहा वाजता सर्वाधिक १७२ मि.मी. पावसाची नोंद झाली. आजअखेर ३१७ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. निवळी येथे ८६ मि.मी. पाऊस झाला. एकूण पर्जन्यमान १२५ मि.मी. झाले. धनगरवाडा येथे ४८ मि.मी. पाऊस झाला. एकूण पर्जन्यमान ७२ मि.मी. इतके नोंदविले आहे..चांदोली धरण परिसरात ३५ मि.मी. पाऊस झाला. एकूण ७८ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे काही दिवसांपासून पावसाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. खरीप हंगामातील पेरणीची कामे वेग घेण्याची शक्यता आहे. धरणाच्या पाणीसाठ्यातही हळूहळू वाढ होण्यास मदत होणार आहे. चांदोली अभयारण्य व सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये पावसाचा जोर कायम राहिल्यास वारणा धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या धरणात ११.२५ टीएमसी साठा आहे. ४.३७ टीएमसी उपयुक्त साठा आहे..Konkan Katalshilpa : कोकणच्या लाल मातीत दडलाय 10 हजार वर्षांपूर्वीचा गूढ इतिहास! प्राचीन कातळशिल्पांना मिळणार जागतिक दर्जा? 'युनेस्को'च्या यादीसाठी हालचालींना वेग.कोयना धरणात २३७७ क्युसेकची आवकपाटण : कोयना पाणलोट क्षेत्रात बुधवारी सकाळपासून पावसाने विश्रांती घेतली. काल सायंकाळनंतर झालेल्या पावसामुळे धरणात प्रतिसेकंद २ हजार ३७७ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. सध्या कोयना धरणात उपयुक्त पाणीसाठा ८.८५ टीएमसी असून, धरणातून पायथा विद्युतगृहातून पिण्यासाठी ५२५ क्युसेक नदीपत्रात सोडण्यात येत आहे. दरम्यान, पाणलोट क्षेत्रातील कोयना, नवजा, महाबळेश्वर या ठिकाणी आज पावसाची अल्प नोंद झाली. १ जून ते आजपर्यंत कोयना १४०, नवजा २१४, तर महाबळेश्वर येथे १९३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.