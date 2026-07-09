पश्चिम महाराष्ट्र

Chandoli Dam Tigress Sighting : चांदोली धरण परिसरात तारा वाघिणीचं दर्शन! वन विभागानं तातडीनं उचललं 'हे' पाऊल; पाहा सध्या तिथं काय परिस्थिती आहे?

Tara tigress spotted near Chandoli Dam : चांदोली धरणाच्या भिंतीलगत असलेल्या वळण रस्त्याच्या परिसरात वाघिणीचे दर्शन झाल्याच्या वृत्ताला वन्यजीव विभागानेही दुजोरा दिला.
Tara Tigress Spotted Near Chandoli Dam Ring Road

Tara Tigress Spotted Near Chandoli Dam Ring Road

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वारणावती : चांदोली धरण परिसरातील वळण रस्त्यावर (रिंग रोड) वर तारा वाघिणीचा वावर आढळल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. चांदोली परिसरात सहा दिवसांपासून अतिवृष्टी सुरू आहे. जनजीवन विस्कळीत झाले (Chandoli Dam tiger sighting today) आहे. अशा स्थितीत काल तारा वाघिणीचे दर्शन झाल्यामुळे ग्रामस्थांत घबराटीचे वातावरण पसरले.

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