Chandoli Dam Tigress Sighting : चांदोली धरण परिसरात तारा वाघिणीचं दर्शन! वन विभागानं तातडीनं उचललं 'हे' पाऊल; पाहा सध्या तिथं काय परिस्थिती आहे?

वारणावती : चांदोली धरण परिसरातील वळण रस्त्यावर (रिंग रोड) वर तारा वाघिणीचा वावर आढळल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. चांदोली परिसरात सहा दिवसांपासून अतिवृष्टी सुरू आहे. जनजीवन विस्कळीत झाले (Chandoli Dam tiger sighting today) आहे. अशा स्थितीत काल तारा वाघिणीचे दर्शन झाल्यामुळे ग्रामस्थांत घबराटीचे वातावरण पसरले. .चांदोली धरणाच्या भिंतीलगत असलेल्या वळण रस्त्याच्या परिसरात वाघिणीचे दर्शन झाल्याच्या वृत्ताला वन्यजीव विभागानेही दुजोरा दिला. चांदोली धरणाच्या परिसरात तारा दिसल्याची माहिती ग्रामस्थांनी वन विभागाला दिली. पर्यटक व स्थानिक ग्रामस्थांची वर्दळ यामुळे खबरदारीचे आवाहन करण्यात आले आहे..Konkan Rock Art : कोकणचा अमूल्य ठेवा चिरेखाणींच्या विळख्यात! हजारो वर्षांच्या कातळशिल्पांचे अस्तित्व धोक्यात, 30 पैकी उरली फक्त 5 शिल्पे; प्रशासनाचे दुर्लक्ष.वन विभागाने कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवून लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. वाघिणीला जंगलाच्या दिशेने परत वळविण्यासाठी उपाय सुरू करण्यात आल्या आहेत. विनाकारण जंगलालगतच्या गर्दी न करण्याचे, वाघिणीचे दर्शन झाल्यास वन विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. गस्त वाढविली आहे, वन विभागाकडून सातत्याने लक्ष ठेवले जात असल्याची माहिती वनक्षेत्रपाल ऋषिकेश पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.