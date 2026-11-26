वारणावती : चांदोली राष्ट्रीय अभयारण्यात वाघांच्या पुनर्वसनासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने वन विभागाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘ऑपरेशन तारा’अंतर्गत वाघांना पुरेसे नैसर्गिक खाद्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्यातून २०० हरणांचे चांदोलीत स्थलांतर करण्यात येणार आहे. या मोहिमेची पूर्वतयारी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या काही दिवसांत या हरणांना चांदोलीच्या जंगलात सोडण्यात येणार (Chandoli tiger rehabilitation project latest news) आहे..पहिल्या टप्प्यानंतर आता दुसरी मोहीमशासनाने चांदोली राष्ट्रीय अभयारण्यात वाघांचे पुनर्वसन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जंगलात तृणभक्ष्यी वन्यप्राण्यांची संख्या वाढवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात २०२६ मध्ये सागरेश्वर अभयारण्यातून १०० हरणांचे चांदोलीत यशस्वी स्थलांतर करण्यात आले होते. आता दुसऱ्या टप्प्यात २०० हरणांचे पुनर्वसन होणार असल्याने चांदोलीतील जैवविविधता आणि वन्यजीव परिसंस्थेला मोठी बळकटी मिळणार आहे..Mongoose Sightings : सकाळी उठल्याबरोबर मुंगूस दिसणे म्हणजे काय? कोणते मिळतात संकेत, काय आहे अर्थ?.तर शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीकडेही लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. सागरेश्वर अभयारण्य परिसरात हरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने आजूबाजूच्या शेतीपिकांचे नुकसान होत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. चांदोलीत हरणांचे पुनर्वसन करतानाच, सागरेश्वर परिसरातील मोकाट हरणांचा बंदोबस्त करून पीक नुकसान टाळण्यासाठी वन विभागाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी येथील स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जोर धरत आहे..Bird Lifespan : पक्षी किती वर्षे जगतात? म्हातारपणी त्यांची पिसे पांढरी होतात का?.तयारी अन् विशेष खबरदारीया स्थलांतर मोहिमेसाठी सागरेश्वर अभयारण्यातील वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे. सांबरांना पकडण्यासाठी विशेष ‘बोमा’ तंत्राचा किंवा सापळ्यांचा वापर केला जात आहे. त्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी विशेष वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान प्राण्यांना कोणताही ताण किंवा इजा होऊ नये, यासाठी पशुवैद्यकीय पथकासह विशेष खबरदारी घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.