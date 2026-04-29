Chandoli Sanctuary Protest : जीव मुठीत घेऊन जगायचं कसं? सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील गावांमध्ये बिबट्याची दहशत; शेतकऱ्यांचा वनविभागाला 21 दिवसांचा अल्टिमेटम

वारणावती : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील गावांमध्ये वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर चांदोली अभयारण्यात खुंदलापूर नाक्यावर शेतकरी व युवकांनी तीव्र जनआंदोलन (Chandoli Sanctuary wildlife attack protest) छेडले. वन्यप्राणी हल्ला प्रतिबंध व शेतकरी संरक्षण जनचळवळ समितीच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनात नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..बिबट्या, रानगवा आदी वन्यप्राण्यांचा मानवी वस्तीत वाढलेला वावर नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. लहान मुलांपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत अनेकांवर हल्ल्यांच्या घटना घडल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची नाराजी आंदोलकांनी व्यक्त केली. वन्यप्राण्यांच्या वावरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत..शासनाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई अपुरी व विलंबाने मिळत असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. भीतीपोटी काही कुटुंबांनी स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली असून, शाळकरी मुलांमध्येही मानसिक दडपण वाढले आहे. यावेळी समितीचे अध्यक्ष तानाजी सावंत यांनी वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत अधिकाऱ्यांवर निशाणा साधला..वन्यजीवांबाबत प्रसिद्धीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जंगल सत्याग्रहाची सुरुवात झाल्याचा उल्लेख करत शेतकरी वन्यजीव व प्रादेशिक वादात भरडला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आंदोलकांनी प्रशासनाकडे विविध मागण्या मांडल्या..पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिएकर किमान दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई, पंचनामे सात दिवसांत पूर्ण करून तत्काळ मदत, अभयारण्य सीमारेषेवर सोलार फेन्सिंग व संरक्षणात्मक खंदक, सोलार कुंपणासाठी शंभर टक्के अनुदान, वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सुधारणा, रात्री गस्त पथक व हेल्पलाइन सुरू करणे, तसेच वारंवार दिसणाऱ्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलन शांततेत पार पडले असले तरी २१ दिवसांत मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. कोकरूड पोलिस ठाण्याच्यावतीने बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.