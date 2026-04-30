Chandoli National Park : चांदोली जंगलात वाघांचे अस्तित्व वाढले; गवे, डुकरं बदलताहेत अधिवास, वनविभाग कोणतं पाऊल उचलणार?

सांगली : चांदोलीच्या जंगलात सध्या परिवर्तनाचा, पुनर्वसनाचा काळ सुरू झाला आहे. गवे, डुकरांनी अनेक वर्षे जिथे तळ ठोकला होता, ती हक्काची जागा सोडायला सुरुवात केली (tiger population increase in Chandoli forest) आहे. ते आता नवा अधिवास शोधताहेत, सुरक्षित जागा शोधून स्थलांतर करताहेत. त्याला कारण म्हणजे या जंगलात दाखल झालेले एक, दोन नव्हे, तर तब्बल दहा वाघ... जंगलातील या छोट्या-छोट्या गोष्टीची निरीक्षणे वन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी 'सकाळ'शी अनौपचारिक गप्पांमध्ये सांगितली..चांदोली जंगलात आधी वाघ होते, मात्र एक-दोन. ते आज दांडेलीत, तर पुढच्या पंधरा दिवसांत चांदोलीत, असा मोठा पल्ला गाठत राहायचे. शिकार शोधत फिरायचे. त्यांच्या अस्तित्वाची फार मोठी धास्ती कधी इतर प्राण्यांना वाटली नसावी. आता तीच संख्या दहा झाली आणि तृणभक्षी प्राण्यांच्या आयुष्यात बदलाचे वारे वाहू लागले..'शिकारा दाखल झालाय', याची जाणीव त्यांना झाली आहे. त्यामुळे ज्या पट्ट्यातून वाघ फिरतोय, तळ ठोकतोय, तो पट्टा आता आपलं हक्काचं घर राहिलेलं नाही, अशा भावनेतून अनेक प्राण्यांनी आपली हक्काची जागा सोडून अन्यत्र स्थलांतर केले आहे. त्यात बहुतांश गवे, डुकरांचा समावेश असल्याचे वन कर्मचारी सांगतात..सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू आहेत. वाघ सोडण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. काही वाघांच्या गळ्यातील ट्रॅकिंग कॅमेऱ्यांचे पट्टेही आता काढण्यात आले आहेत. अन्न-साखळी मजबूत ठेवण्यासाठी चितळ सोडण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया सतत सुरू राहणार आहे. सध्या उन्हाची तीव्रता अधिक असल्याने प्राण्यांना पाणी सहज उपलब्ध व्हावे, या दृष्टीने वन विभाग काम करतो आहे..नैसर्गिक पाणवठ्यांचा आढावा घेतला जातोय. चांदोली धरणाचा जलाशय जवळपास चाळीस किलोमीटरपर्यंत पसरलेला असल्याने तुलनेत या ठिकाणी प्राण्यांना पिण्याच्या पाण्याची भ्रांत होत नाही. आता हे प्राणी आपला अधिवास बदलताना या पाणी पट्ट्यातच नवे घर शोधत असल्याचेही सांगण्यात आले.