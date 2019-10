सर्व माध्यमांच्या शाळांच्या दिवाळीच्या सुटीत बदल

सातारा : सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांना यावर्षीची दिवाळीची सुटी 23 ऑक्‍टोबर ते 13 नोव्हेंबरअखेर (रविवार वगळून) जाहीर केली आहे.



विधानसभा व लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी 21 ऑक्‍टोबरला मतदान होत असल्याने जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या दिवाळी सुटीत जिल्हा प्रशासनाने बदल केला आहे. यासंबंधी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर यांनी पत्रक काढले आहे. यानुसार दिवाळी सुटी 23 ऑक्‍टोबर ते 13 नोव्हेंबर (रविवार वगळून) अशी जाहीर केली आहे. यापूर्वी या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला सुटीचे परिपत्रक पाच जूनला जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार 21 ऑक्‍टोबर ते नऊ नोव्हेंबरपर्यंत सुटी जाहीर केली होती. मात्र, निवडणूक काळात प्राथमिक शिक्षकांना निवडणूक कर्मचारी म्हणून नेमण्यात आल्याने यासंबंधी सर्व संघटनांनी या सुटीत बदल करण्यासाठी विनंती केली होती.

