मैत्रिणीला बालपणापासून फिरवलं.. आता म्हणतो, लग्नाचं जमणार नाही

श्रीरामपूर ः बालपणीची मैत्री तारुण्यात आल्यावर आणखी घट्ट झाली. ऐन तारुण्यात मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले. पुढे दोघे ऐकमेंकाना लपूनछपून भेटू लागले. प्रेमाच्या गोष्टी सुरू असताना तरुणाने पीडितेला विवाहाचे आश्वासन दिले. चार महिन्यापूर्वी शहरातील एका लाॅजवर भेटून शारीरिक संबंध प्रस्तापित केले. आता विवाहाची विचारणा केली असता. माझ्या आई आणि भावाचा आपल्या विवाहास विरोध असल्यामुळे मी त्याच्या विरोधात जाऊन विवाह करु शकत नाही. यापुढे तु मला भेटू नको. आपल्यात जे झाले ते कुणाला सांगू नको. हेही वाचा - साहेब म्हणतात, शरीरसुख दे आपल्या संबध कुणाला सांगितले, तर तुझ्या कुंटुबियांना सोडणार नाही. अशी धमकी तरुणाने दिल्याने पीडित तरुणीने पोलिस ठाण्यात जावून तक्रार दिली. चार महिन्यापूर्वी शहरातील धान्य गल्ली परिसरातील एका लाॅजवर चार वेळा भेटून अत्याचार केल्याचे पीडितेने फिर्यादीत नमुद केले आहे. तालुक्यातील निपाणी वाडगाव येथील एका तरुणीस विवाहाचे आश्वासन देवुन शहरातील एका लाॅजवर अत्याचार केला. या प्रकरणी शहर पोलिसांनी काल रात्री एका तरुणाविरुद्ध अत्याचाराचा गुन्हा नोंदविला आहे. शहर पोलिसांनी अमोल उर्फ संतोष सालचा दासरजोगी (वय.23.रा.निपाणी वाडगाव) याच्याविरुद्ध अत्याचाराचा व फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक समाधान सुरवडे यांनी दिली.

Web Title: Cheated on girlfriend now says marriage will not happen