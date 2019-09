गुंडाच्या स्टॉलवर मुख्याधिकाऱ्यांकडून कारवाईचे आदेश 

सातारा ः पालिकेच्या (कै.) अभयसिंहराजे भोसले व्यापारी संकुलातील पार्किंगच्या जागेमध्ये साताऱ्यातील एका गुंडाने उभारलेल्या गणेशमूर्ती विक्रीच्या स्टॉलची दखल मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी गांभीर्याने घेत स्थावर विभागास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. गणेशोत्सवापूर्वी पालिकेच्या पार्किंगच्या जागेत गुंडाने गणेशमूर्ती विक्रीचा विनापरवाना स्टॉल उभारल्याचे वृत्त "सकाळ' ने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तात पालिकेच्या उत्पन्नात भर न टाकता फुकट पैसे कमविण्यावर स्टॉल विक्रेत्याने भर दिल्याचे नमूद केलेले होते. तसेच संबंधित स्टॉलधारकाने स्थावर विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले होते. मुख्याधिकारी गोरे यांनी संबंधित स्टॉलबाबतची माहिती स्थावर विभागास घेण्याचे नुकतेच आदेश दिले आहेत. तसेच अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी आणि आवश्‍यक साधन सामुग्रीसह स्टॉलवरील साहित्य जप्त करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. मात्र, स्थावर विभागातील अधिकारी गणेश चतुर्थीपर्यंत संबंधित स्टॉलधारकांपर्यंत पोचलेच नाहीत. तसेच गणेशमूर्ती विक्री करून गुंडाने पोबाराही केला आहे. या आदेशामुळे आता विनापरवाना स्टॉल उभारून पैसे कमावून गेलेल्यांना शोधण्याची वेळ स्थावर विभागास आली आहे. पालिका प्रशासन केवळ कागद रंगवून वेळ मारून नेत आहे, की खरच संबंधितांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

