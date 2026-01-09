Crime News : धक्कादायक! व्यसनाच्या त्रासाला कंटाळून जन्मदात्या बापानं केला मुलाचा खून; Heart Attack ने मृत्यू झाल्याचा केला होता बनाव

चिक्कोडी : जन्मदात्या वडिलानेच आपल्या तरुण मुलाचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार चिक्कोडी शहरातील इंदिरानगर येथे बुधवारी उघडकीस आला. मुलाच्या व्यसनाच्या त्रासाला कंटाळून त्याचा खून (Father Kills Son) केल्याची कबुली वडिलांनी पोलिसांना दिली आहे. सोमवारी घडलेला हा प्रकार आज उघडकीस आला आहे..किरण ऊर्फ बाळासाहेब आलुरे (वय ३१) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी त्याचे वडील निजगुणी आलुरे याला ताब्यात घेतले आहे. मदत केल्याच्या संशयाखाली एका हॉटेल व्यावसायिकालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे समजते..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : सोमवारी दुपारी किरणचा मृत्यू झाल्याचे सांगून निजगुणी याने मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे परिसरात पसरवले होते; मात्र किरणच्या मृत्यूबाबत त्याच्या मित्रांना संशय वाटू लागला. मृत्यूच्या परिस्थितीबाबत सुसंगत माहिती न मिळाल्याने मित्रांनी चौकशी सुरू केली..Prakash Ambedkar : 'भाजप सर्वात मोठा भ्रष्टाचारी पक्ष, अजितदादा-एकनाथ शिंदे त्यांच्या तालावर नाचताहेत'; अॅड. प्रकाश आंबेडकरांचा घणाघात.संशय वाढल्यानंतर किरणच्या मित्रांनी त्याचे वडील निजगुणीला जाब विचारला. यावेळी त्याने मुलाचा खून केल्याची कबुली दिली. व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या मुलाच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून त्याचा गळा आवळून खून केल्याचे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, मुलाला हृदयविकाराचा झटका आल्याचे सांगून बेळगावला नेण्यात आले होते. तेथे त्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगितल्याने त्याला पुन्हा चिक्कोडीत आणून अंत्यक्रिया करण्यात आली आहे. यानंतर किरणच्या मित्रांनी तत्काळ संशयिताला चिक्कोडी पोलिस ठाण्यात हजर केले. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणात हॉटेलमालकाचाही सहभाग असल्याने त्यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे समजते. रात्री उशिरा घटनेची नोंद करण्यात येत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.