Sangli Raisins : चीनचा बेदाणा अफगाणिस्तानच्या नावावर भारतात; सांगलीत शेकडो टन साठवणुकीचा धक्कादायक आरोप

बेदाणा प्रत्यक्षात अफगाणिस्तानचा नाही; तो चीनचा आहे. कायदेशीररीत्या आयात झाला असेल, तर भारतीय म्हणून बॉक्समध्ये का भरला जात होता, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. परदेशी बेदाणा परदेशी म्हणूनच विका; निकृष्ट माल भारतीय बेदाणा म्हणून विकून बदनामी करू नका.- मारुती चव्हाण.तासगाव : चीनमधील बेदाणा अफगाणिस्तानच्या नावावर भारतात आयात करून तो भारतीय बेदाणा म्हणून विक्री करण्याचा धक्कादायक प्रकार द्राक्षबागायतदार संघाने उघडकीस आणला आहे..सकाळ विशेष ः हापूस जीआय मानांकनासाठी अस्तित्वाची लढाई.येथील दोन शीतगृहांमध्ये अशाप्रकारे शेकडो टन बेदाणा साठवलेला असल्याचा आरोप द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे. याविरोधात सोमवारी (ता. २९) जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन शीतगृहांमध्ये तसेच काही व्यापाऱ्यांकडे अफगाणिस्तानमार्गे आयात केलेला बेदाणा धुणे-वाळविणे (वॉशिंग-ड्राय) प्रक्रिया करून १५ किलोच्या बॉक्समध्ये भारतीय बेदाणा म्हणून भरला जात होता..Agriculture News : अवकाळीचा 'काळा ग्रह' द्राक्षपंढरीवर फिरला! नाशिकमध्ये निम्म्याहून अधिक बागा उद्ध्वस्त; 'सकाळ'च्या मालिकेमुळे शासनाला हाक.द्राक्षबागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण आणि शेतकऱ्यांनी ही कारवाई प्रत्यक्ष पाहिली. बॉक्सवरील तपशीलावरून हा माल अफगाणिस्तानचा असून एका पंजाबी व्यापाऱ्याने आयात केल्याचे समोर आले. .कमी दर्जाचा हा बेदाणा प्रक्रिया करून अधिक किमतीत भारतीय म्हणून विकला जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या प्रकरणातील एक व्यापारी परदेशात असून दुसरा संपर्कात आला नाही..दरम्यान, बेदाणा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असताना सांगली जिल्ह्यासारख्या मोठ्या बाजारपेठेतच असा माल आल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सुमारे १०० कंटेनरपैकी ६० कंटेनरची विक्री झाल्याची माहिती समोर आली आहे. .यापूर्वी द्राक्षबागायतदार संघाने चीनचा बेदाणा नेपाळमार्गे बेकायदेशीर आयातीच्या विरोधात आंदोलन करून बंदीची मागणी केली होती. त्यानंतर जिल्ह्यात आयात माल विक्री न करण्याचा निर्णय झाला होता. या पार्श्वभूमीवर संघाने आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.