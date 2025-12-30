पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Raisin : ‘भारतीय’ नावाचा मुखवटा, आतून चीनी बेदाणा! तासगाव बाजारातील घोटाळ्याने शेतकरी संतप्त

Investigation into Chinese Raisin : अफगाणिस्तानमार्गे भारतात आलेल्या चीनी बेदाण्याची तासगाव बाजारात भारतीय म्हणून विक्री झाल्याचा संशय,क्ष बागायतदार संघाच्या खुलास्यानंतर बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांवर चौकशीचा दबाव
Investigation into Chinese Raisin

Investigation into Chinese Raisin

sakal

रवींद्र मानेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तासगाव : चीनचा बेदाणा अफगाणिस्तानमार्गे तासगाव बेदाणा बाजारपेठेत पोहोचल्याने खळबळ उडाली असतानाच हा बेदाणा भारतीय बेदाणा म्हणून तासगाव बेदाणा बाजारपेठेत सौद्यात विकला गेला असल्याचे आता समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Paschim maharashtra
Market Yard
tasgaon
Raisins
Investigation Agency
Chinese

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com