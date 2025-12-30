Sangli Raisin : ‘भारतीय’ नावाचा मुखवटा, आतून चीनी बेदाणा! तासगाव बाजारातील घोटाळ्याने शेतकरी संतप्त

तासगाव : चीनचा बेदाणा अफगाणिस्तानमार्गे तासगाव बेदाणा बाजारपेठेत पोहोचल्याने खळबळ उडाली असतानाच हा बेदाणा भारतीय बेदाणा म्हणून तासगाव बेदाणा बाजारपेठेत सौद्यात विकला गेला असल्याचे आता समोर येत आहे. .दरम्यान, बाजार समिती याबाबत चौकशी करणार असल्याचे आणि कारवाईबाबत शेतकरी बेदाणा असोसिएशनची बैठक घेणार असल्याचे सभापती युवराज पाटील यांनी स्पष्ट केले.चीनचा निकृष्ट दर्जाचा बेदाणा अफगाणिस्तानमार्गे भारतात आणून तो भारतीय बेदाणा म्हणून विकला जात असल्याच्या षड्यंत्राचा पर्दाफाश द्राक्ष बागायतदार संघाने केल्यानंतर आता त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत..Sangli Raisins : चीनचा बेदाणा अफगाणिस्तानच्या नावावर भारतात; सांगलीत शेकडो टन साठवणुकीचा धक्कादायक आरोप.वीस कंटेनर म्हणजे २ हजार टन अशा प्रकारचा बेदाणा भारतात आला आहे. त्यापैकी ६० टक्के बेदाणा विक्रीही झाला आहे. या प्रकाराची पाळेमुळे दिल्ली, पंजाबपर्यंत पसरली आहेत. त्यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील काही बेदाणा व्यापारी आणि कोल्ड स्टोअरेज चालक सहभागी असल्याचे स्पष्ट होत आहे..या बेदाण्यांपैकी मोठ्या प्रमाणावर बेदाणा तासगाव आणि सांगली मार्केटमध्ये भारतीय बेदाणा म्हणून बेमालूमपणे विक्री ही झाला आहे. हा बेदाणा सापडला नसता तर हा प्रकार सुरूच राहिला असता, मात्र द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण यांनी उघडकीस आणला आणि हे धक्कादायक प्रकरण समोर आले..Agricultural News : द्राक्ष खरेदी करून पैसे न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना लगाम घाला! नाशिकच्या शेतकऱ्यांची 'नोंदणी अनिवार्य' करण्याची मागणी.गुरुवारी बैठकआता किती बेदाणा आणि कोणत्या व्यापाऱ्यांनी विकला? त्यांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी शेतकरी करू लागले आहेत. दरम्यान, बाजार समिती सभापती युवराज पाटील यांनी या प्रकरणाची बाजार समिती चौकशी करणारा आहे. .यामध्ये सहभागी असलेल्यांवर कारवाईसाठी द्राक्ष बागायतदार संघ, बेदाणा असोसिएशन आणि शेतकरी अशी बैठक गुरुवारी बोलवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तासगाव येथील काही कोल्ड स्टोअरेज मालक आणि काही बेदाणा व्यापारी चीनचा बेदाणा अफगाणिस्तान मार्गे तासगाव येथे आणून तो भारतीय म्हणून विकत आहेत. .ज्या कोल्ड स्टोअरेजमध्ये हा माल सापडला, त्या राधिका आणि बटेजा कोल्ड स्टोअरेज वर सोमवारी अकरा वाजता हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. संबंधित व्यापाऱ्याचा परवाना रद्द करावा, त्यांचा जीएसटी नंबर रद्द करावा, त्यांना बेदाणा व्यापारी असोसिएशनमधून काढून टाकावे आदी मागण्या असणार आहेत- महेश खराडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.