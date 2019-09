स्वच्छता, कचरा समस्येबाबत वडूजला मोर्चा 

वडूज : शहरातील सार्वजनिक स्वच्छता व कचऱ्याच्या समस्येबाबत नागरिकांनी आज नगरपंचायत कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. शहरातील कचरा व अन्य समस्यांबाबत नागरिकांनी तीव्र प्रतिक्रिया मांडल्या.



येथील नगरसेवक शहाजीराजे गोडसे मित्र मंडळ, अभेद सामाजिक विकास संस्थतर्फे मोर्चाचे आयोजन केले होते. मोर्चामध्ये नगरसेवक शहाजीराजे गोडसे, संजय गांधी निराधार योजना समितीचे अध्यक्ष विजय शिंदे, स्वीकृत नगरसेवक नीलेश गोडसे, संजय काळे, इम्रान बागवान, गणेश गोडसे, लखन पवार, विकल्प गोडसे, जयवंत गोडसे, कुणाल रायबोळे, ओंकार गोडसे, प्रतीक गोडसे, रवी गोडसे, विकास खुडे, संजय कदम, नवनाथ खुडे, आप्पाजी खुडे, संग्राम कांबळे आदी सहभागी झाले होते.

आंदोलकांतर्फे माजी नगराध्यक्ष डॉ. महेश गुरव, गोडसे, शिंदे आदींनी नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष सुनील गोडसे, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांना निवेदन दिले. निवेदनातील माहितीनुसार, शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शिवाय शहरात चिकुनगुण्या, डेंगीसारख्या साथीच्या आजारांचा फैलाव होऊ लागला आहे, यावर कार्यवाही करण्यात नगरपंचायतीला अपयश आले आहे. शहरातील स्वच्छतेसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून खासगी ठेकेदारास दरमहा चार ते पाच लाख रुपयांचा ठेका दिला आहे. मात्र, त्यांच्याकडून गेल्या दोन काही महिन्यांपासून स्वच्छतेचे समाधानकारक होत नाही. मुख्य रस्ते, गटारांची स्वच्छता वेळेवर केली जात नाही. ओला व सुक्‍या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. घंटागाड्यांचे नियोजन नाही, कामगार संख्या अपुरी आहे. शिवाय रोगप्रतिबंधक औषधांची फवारणी वेळेवर होत नाही. संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्याचा ठराव सर्वानुमते होऊनही त्याचे दरमहा बिल अदा केले जात आहे. नगरपंचायत प्रशासन व ठेकेदारांमध्ये लागेबांधे असल्याचा आरोपही निवेदनात केला आहे. याशिवाय शहराजवळ असणाऱ्या कचरा डेपोजवळ हिंदू- मुस्लिम व लिंगायत समाजाच्या स्मशानभूमी आहेत. जवळच नागरी वस्ती आहे. त्यामुळे कचरा डेपोतील कचऱ्याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. शिवाय स्मशानभूमीचे पावित्र्यही धोक्‍यात येत आहे. शहरातील स्वच्छतेबाबत नगरपंचायत प्रशासनाला कळवूनही गांभीर्याने घेतले जात नाही. यावेळी विजय शिंदे, नीलेश गोडसे, दाऊदखान मुल्ला, धनाजी गोडसे, सलीम मुल्ला, मिलिंद लंगडे, किरण लोहार, चैतन्य गोडसे, अमोल जगताप आदींनी शहरातील स्वच्छतेबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

