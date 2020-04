काेराेनावर मात करण्यासाठी नगर प्रशासनाचा लढा सुरू

नगर ः कोरोना प्रसारावर मात करण्यासाठी नगर तालुका प्रशासनाचा सक्षमपणे लढा सुरू आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यात सोशल डिस्टन्सिंग, गर्दीच्या नियंत्रणासाठी तब्बल अकरा पथके नेमली आहेत. त्याचप्रमाणे 24 तास कंट्रोल रूम कार्यरत असून, 272 गरजूंची जेवण, निवाऱ्याची व्यवस्था पाच ठिकाणी केली आहे. नगर तालुका प्रशासनाने नेमलेल्या पथकांकडून गर्दीचे नियंत्रण, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरणे, पर्यवेक्षण करणे, लाउड स्पीकरद्वारे जनजागृती, तसेच वाहनांच्या तपासणीवर करडी नजर ठेवण्यात येत आहे. शहरातील विविध कार्यालयांत 272 बेरोजगार व स्थलांतरित व्यक्तींची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून रोज पाच ते सहा हजार गरजूंना जेवण दिले जाऊन, 300 ते 400 जणांना किराणा व धान्याचे वाटप करण्यात येते. आजअखेर एक लाख 57 हजार गरजूंना अन्नपाकिटांचे वाटप केले आहे. प्रत्येक गावात तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत होम क्वारंटाईन करण्यात आलेल्या व्यक्तींवर वॉच ठेवणे, तसेच संशयित व्यक्तींना वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविण्यात येत आहे. क्वारंटाईनसाठी तीन सेंटर उभारण्यात आली आहेत. त्यांमध्ये साधारणतः 500 ते 700 लोकांची व्यवस्था केली आहे. "भातोडी'त थर्मल स्कॅनिंगद्वारे तपासणी

भातोडी पारगाव येथील चेकपोस्टमध्ये बीडच्या हद्दीवरील प्रत्येक वाहनाची तपासणी करून त्यातील व्यक्तींची थर्मल स्कॅनिंगद्वारे तपासणी केली जात आहे. नगर तहसील कार्यालयामध्ये 24 तास कंट्रोल रूम कार्यरत आहे. नागरिकांना काही अडचण असल्यास त्यांनी 0241-2411600 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

