बेळगाव : कचरावाहू वाहनाचे हायड्रोलिक डोक्‍यात आदळल्याने महापालिकेचा कंत्राटी सफाई कामगार ठार झाला. कल्लाप्पा बसवंत कांबळे (वय ५०, रा. ज्योतीनगर, कंग्राळी खुर्द) असे या मृत कामगाराचे नाव आहे. तुरमुरी कचरा डेपोत काल सायंकाळी ही घटना घडली. घटनेची नोंद बेळगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात झाली आहे. याबाबत पोलिसांसह घटनास्थळावरून मिळालेली अधिक माहिती अशी, की शहरातील कचऱ्याची उचल करून सफाई कामगार तो कचरा तुरमुरी डेपोत नेऊन टाकतात. त्यासाठी कचरावाहू वाहने रोज तुरमुरी कचरा डेपोकडे ये-जा करतात. सदर वाहनावर चालक म्हणून एक सफाई कामगारच असतो. सायंकाळच्या सुमारास कचरावाहू वाहनातून कल्लाप्पा हे डेपोवर गेले होते. चालकाने हायड्रोलिक सुरू करून कचरा खाली केला. मात्र, वाहनाच्या मागे कल्लाप्पा थांबले असल्याचे चालकाच्या लक्षात आले नाही. पुन्हा हायड्रोलिक बंद केल्यावर मागे थांबलेल्या कल्लाप्पा यांच्या डोक्‍यात हायड्रोलिक अचानक जोरदार आपटल्याने ते जागीच ठार झाले. हेही वाचा - नातेवाईकांनी केलेला आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता सदर घटनेची माहिती समजताच बेळगाव ग्रामीण पोलिस आणि महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह जिल्हा रुग्णालयातील शवागृहात हलविण्यात आला. जूनमध्येही गांधीनगर येथील होलसेल फळ बाजाराजवळ सकाळच्यावेळी कचरावाहू वाहनात कचरा भरून घेत असताना चालकाने अचानक वाहन पुढे घेतल्याने खाली पडून एक सफाई कामगार ठार झाला होता. त्यानंतरची ही दुसरी घटना आहे. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: clean up employee dead in garbage depot in belgaum