विटा शहरात श्रमदानातून चौका चौकात स्वच्छता 

विटा : येथील नागरिकांनी "वसा स्वच्छतेचा - निर्धार जनतेचा' या जोमाने स्वच्छता श्रमदानाला प्रतिसाद दिला. व्यावसायिक, व्यापारी, सराफ, नागरिकांनी विजयादशमीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळा ते सराफ पेठ परिसरात स्वच्छता श्रमदान मोहीम राबवून परिसर स्वच्छ व सुंदर केला. "विटेकर नागरिकांनी शहरात स्वच्छता श्रमदान घेऊन शहर स्वच्छतेचा वसा सातत्याने जोपासला आहे. स्वच्छतेतील सातत्य कौतुकास्पद आहे." असे प्रतिपादन माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांनी केले. विटा नगरपरिषद वतीने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत शहरातील क्रांतिसिंह नाना पाटील चौक परिसर ते सराफ पेठ परिसरात स्वच्छता श्रमदान अभियान राबवले. शहरातील संस्था, मंडळे, महिला व नागरिक यांच्या सहभागातून या स्वच्छता श्रमदान अभियानात परिसर स्वच्छता, सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ केली जात आहेत. तसेच रस्ते, गटारी सफाई करुन श्रमदान मोहीम यशस्वीपणे पार पाडली जात आहे. यामध्ये यापुढे ही असेच सक्रिय योगदान नागरिकांनी यावे."असे आवाहन मुख्याधिकारी अतुल पाटील यांनी केले. क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळा ते सराफ पेठ परिसरात घेतलेले स्वच्छता श्रमदान नगराध्यक्षा प्रतिभा पाटील, माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील, उपनगराध्यक्ष अजित गायकवाड, यांच्या मार्गदर्शनखाली अभियान होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ह×डक्‍लोज, मास्क व सोशल डिस्टंसिंग नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन घेतलेल्या स्वच्छता श्रमदानात फिरोज तांबोळी,अविनाश चोथे,माधव रोकडे, कुलदीप रोकडे, सौरभ रोकडे, शुभम रोकडे, हर्ष रोकडे, दत्तात्रय दिवटे, अभिजीत सावंत आदींनी सहभाग घेतला. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Cleaning in Chowka Chowka from Shramdana in Vita city