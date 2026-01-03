Sangli : प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री सांगलीत; ‘सांगली व्हिजन’कडे शहराचे लक्ष

सांगली : राज्यातील महापालिका निवडणूक प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगलीत येत आहेत. गेले सहा महिने भाजपने महापालिका पुन्हा ताब्यात घ्यायचीच, या इराद्याने मोठी ताकद लावली आहे. .उद्याच्या जाहीर सभेत ते सांगलीसाठी कोणते व्हिजन मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. शनिवारी दुपार येथील ऐतिहासिक स्टेशन चौकातून ते पक्षाच्या प्रचाराचा नारळ फोडणार आहेत. त्यानंतर शहरभर खरा धडाका सुरू होईल..मुख्यमंत्री काय बोलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. पुढील पाच ते दहा वर्षांतील विकासाचे ते व्हिजन मांडतील. ज्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही विकासाचा तयार केलेल्या आराखड्याचा आधार आहे, असे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले..हाच आराखडा घेऊन उमेदवार गल्लीबोळात जातील, असे प्रसिद्धी विभागप्रमुख केदार खाडिलकर यांनी सांगितले. दरम्यान, आज भाजपच्या सर्व उमेदवार, नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या एकत्रित बैठका आमदार सुरेश आणि सुधीर गाडगीळ यांनी घेतल्या. पुढील तेरा दिवसांचे प्रचाराचे नियोजन करण्यात आले. दुपारी एक वाजता सभेला प्रारंभ होणार आहे. .सभेत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख भाषणे होतील. प्रत्येक प्रभागातून सर्व प्रमुख कार्यकर्ते, समर्थकांसह उपस्थित राहावे, असे नियोजन आहे. मुख्यमंत्री विकासाचे कोणते मुद्दे मांडणार याकडे लक्ष आहे. क्षेत्राच्या विकासाचा अजेंडा बरोबर घेऊन जाणारा पक्ष अशी भारतीय जनता पक्षाची प्रतिमा आहे. प्रचार प्रारंभीच्या या सभेच्या निमित्ताने तीच लोकांसमोर अधिक ठळकपणे मांडण्याचा पक्षाचा प्रयत्न राहणार आहे..भाजपच्या मागील सत्ताकाळातील शहरातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी आला. विश्रामबाग येथील उड्डाणपूल, आयर्विन पुलास पर्यायी पूल, सांगली-मिरज रस्त्याचे पूर्ण रुंदीने रुंदीकरण, सर्व गल्लीबोळातील रस्त्यांची कामे, कुपवाड ड्रेनेज योजनेचा पहिला टप्पा, मिरजेतील छत्रपती शिवाजी रस्ता आदी कामे पूर्ण झाली आहेत..शेरीनाला योजना, सांगलीतील विस्तारित ड्रेनेज योजना, शेरीनाला योजना, थेट चांदोली योजना आणि कवलापूर विमानतळ, आणि औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार याबाबत मुख्यमंत्री काय बोलणार, याकडे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.