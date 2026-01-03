पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli : प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री सांगलीत; ‘सांगली व्हिजन’कडे शहराचे लक्ष

CM Devendra Fadnavis Sangli Vision : महापालिका निवडणूक प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगलीत दाखल होऊन भाजपचा प्रचार अधिक आक्रमक करण्याचे संकेत देणार आहेत.
Chief Minister Devendra Fadnavis addressing the BJP campaign launch rally in Sangli.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : राज्यातील महापालिका निवडणूक प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगलीत येत आहेत. गेले सहा महिने भाजपने महापालिका पुन्हा ताब्यात घ्यायचीच, या इराद्याने मोठी ताकद लावली आहे.

