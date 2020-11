सामान्यांना दिलासा : भाजीपाला दरात घसरण;  वांगी 40 ते 60 रूपये किल

सांगली : परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीनंतर हळूहळू भाजीपाला आवक वाढू लागली आहे. तसेच भाजीपाला दरात देखील थोडी घसरण झाल्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. 120 ते 140 रूपये किलोपर्यंत गेलेली वांगी सध्या 40 ते 60 रूपये किलोने विकली जात आहेत. शंभरीतला कांदा देखील 70 रूपये किलोपर्यंत घसरला आहे. दिवाळीच्या तोंडावर परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे भाजीपाला आवक घटली होती. परिणामी दरात प्रचंड वाढ झाली होती. वांगी 120 ते 140 रूपये किलोपर्यंत गेली होती. परंतू हळूहळू वांगीची आवक वाढू लागली आहे. परिणामी दर सध्या 40 ते 60 रूपये किलो इतका आहे. गवारी देखील 80 रूपयेवरून 60 रूपये किलोपर्यंत उतरली आहे. तसेच भेंडी 40 रूपये, दोडका 40 ते 60 रूपये, पावटा 40 रूपये, घेवडा 40 रूपये, कारली 40 रूपये, ढबू मिरची 40 रूपये, कोबी व फ्लॉवर 40 ते 60 रूपये किलो याप्रमाणे दर आहे. पालेभाजांची आवकही वाढली आहे. मेथीची आवक जास्त असून दहा रूपये पेंडी विकली जात आहे. तसेच अन्य पालेभाज्यांमध्ये शेपू 10 रूपये, कांदा पात 15 रूपये, चाकवत 15 रूपये, तांबडा माठ 10 रूपये, तांदळ 10 रूपये, पालक 15 रूपये पेंडी याप्रमाणे दर आहे. कोथिंबीरची आवकही वाढली असून पेंडी 10 रूपयाला विकली जात आहे. दिवाळीत कांदा शंभर रूपये किलोपर्यंत वधारला होता. परंतू आवक वाढली असून दरात घसरण होऊन 60 ते 70 रूपये किलो दराने चांगला कांदा विकला जात आहे. लसूण 120 ते 140 रूपये किलो, आले 60 रूपये, टोमॅटो 30 रूपये, बटाटा 50 रूपये, हिरवी मिरची 40 रूपये किलो याप्रमाणे दर आहे. शेवगाही बाजारात आला असून दहा रूपयाला तीन नग विकले जात आहेत. मटण-चिकनला मागणी-

दिवाळीमध्ये मटण-चिकनला मागणी फारसी नसते. परंतू दिवाळीचा फराळ खाऊन कंटाळा आल्यामुळे मटण-चिकनला मागणी वाढली आहे. मटण 600 रूपये तर चिकन 220 ते 240 रूपये किलो याप्रमाणे दर आहे. अंडी किरकोळ विक्री 6 रूपयाला एक नग आहे. संपादन : युवराज यादव

