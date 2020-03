सांगली- "कोरोना' चा प्रसार रोखण्यासाठी घराबाहेर पडू नका. जीवनावश्‍यक वस्तू किंवा किराणा माल आवश्‍यक असेल तर "ऍप' वरून मागवून घ्या असे आवाहन महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी केले आहे. संचारबंदी काळातही नागरिक किराणा माल, भाजीपाला आणि दूध खरेदीसाठी गर्दी करत आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगचे आवाहन केल्यानंतरही अनेकजण त्याचे पालन करत नाहीत. तसेच खरेदीच्या नावाखाली अनेकजण घराबाहेर पडण्याचे धाडस करत आहेत. त्यामुळे पोलिसांना नाईलाजाने लाठी उगारावी लागत आहे. कोरोना चा प्रसार रोखण्यासाठी गर्दी टाळून घरात बसणे हाच प्रभावी उपाय आहे. परंतू अनेकांना त्याचा विसर पडला आहे. सध्या घरपोहोच भाजीपाला सुरू करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक प्रभागातील किराणा दुकानदारांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. तरीही खरेदीसाठी गर्दी केली जाते. एकीकडे ही परिस्थिती असताना खानावळी आणि मेसवर जेवण अवलंबून असलेल्या नागरिकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. घरपोहोच डबे मिळण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागत आहे. वृद्ध मंडळी आणि नोकरदार तसेच इतरांची ही अडचण लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त कापडणीस यांनी जीवनावश्‍यक वस्तू, किराणा माल मोबाईल "ऍप' च्या माध्यमातून घरपोहोच मिळवा असे आवाहन केले आहे. mobifood हे मोबाईल "ऍप' मोबाईलवर "डाऊनलोड' करून त्यावर मागणी नोंदवा, अथवा 8181921717 व 9850776771 या क्रमांकावर कॉल करूनही मागणी नोंदवून घरपोहोच वस्तू किंवा किराणा मिळवा असे आवाहन आयुक्त कापडणीस यांनी केले आहे.



