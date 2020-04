"सायन' हॉस्पिटलचा गोंधळ आणि या गावाला फटका

कडेगाव (सांगली)- तालुक्‍यातील खेराडे वांगीतील मृत कोरोना बाधित नव्हता असा खुलासा सायन हॉस्पिटलच्या अधिष्ठातांनी केला.तसेच त्यांनी एकाच नावाचे दोन रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये असल्याने गोंधळ झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.परंतु सायनच्या गोंधळाचा खेराडे वांगी ग्रामस्थांबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणेला फटका बसला त्याचे काय? असा संतप्त सवाल आता येथील नागरिकांतून विचारला जात आहे. खेराडे वांगी येथील पस्तीस वर्षीय तरुण मुंबईतील सायन हॉस्पिटलमध्ये हृदय विकाराच्या उपचारासाठी शुक्रवारी (ता.17) दाखल झाला होता.तर उपचार सुरु असताना शनिवारी (ता.18) त्याचा मृत्यू झाला.त्यावेळी त्याच्या घशातील स्वाईबचे नमुने घेतले.परंतु हॉस्पिटल प्रशासनाने स्वाईबचा रिपोर्ट येण्याअगोदरच त्या तरुणाचा मृतदेह खेराडे वांगीला नेण्यास परवानगी दिली.तर रविवारी (ता.19) अंत्यसंस्कार झालेनंतर तर बुधवारी (ता.22) त्याचा रिपोर्ट कोरोना पॉझिटिव्ह आला.याबाबत सायन हॉस्पिटलने जिल्हाधिकारी सांगली यांना याबाबत कळविले. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले.पोलिसांनी खेराडे वांगी गाव तात्काळ सील केले.मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.तर आरोग्य विभागाने 32 जणांना संस्थात्मक तर 14 जणांना होम क्वारंनटाईन केले.तर आरोग्य विभागाने घरोघरी जाऊन सर्व्हे चालू केला.तर कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम,जिल्हाधिकारी व जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींनी खेराडे वांगीला भेट देवून कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजना राबविण्यातबाबत सूचना दिल्या.तर गाव शंभर टक्के लॉक डाऊन झाल्याने लोकांना जीवनावश्‍यक वस्तू देखील मिळणे जिकिरीचे झाले आहे.अशा रीतीने सर्व प्रशासकीय यंत्रणांची चांगलीच तारांबळ उडाली.तर खेराडे वांगीसह तालुक्‍यातील नागरिकांत प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. तर आता मात्र सायन हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद इंगळे यांचेशी माध्यम प्रतिनिधीनी याबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी खेराडे वांगीतील मृत कोरोना बाधित नव्हताच असा खळबळजनक खुलासा केला आहे. परंतु सायनच्या गोंधळाचा खेराडे वांगी ग्रामस्थांबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणेला फटका बसला त्याचे काय? असा संतप्त सवाल आता येथील नागरिकांतून विचारला जात आहे. नेमके काय खरे...

खेराडे वांगीतील 'त्या' तरुणाच्या मृत्यूनंतर सायन हॉस्पिटलमध्ये स्वाईब घेतले असल्याची माहिती त्याच्या पत्नीने तालुका प्रश्नासनाला दिली आहे.तर सायन हॉस्पिटल मधील आणखी एका डॉक्‍टरनेही 'त्या' तरुणाचा स्वाईब घेतला होता,त्याचा पॉझिटिव्ह असलेला रिपोर्ट 'त्या' तरुणाच्या अंत्यसंस्कारानंतर आल्याचे सांगितले.त्यामुळे नेमके खरे काय याबाबत अजूनही गोंधळ कायम आहे.

