Kolhapur Election : दीर्घकाळानंतर काँग्रेस भवनात नेत्यांची हजेरी; सांगली महापालिका निवडणुकीची नांदी

Congress Leaders Return : प्रदीर्घ काळानंतर काँग्रेस भवनात आमदार, खासदार आणि जिल्हाध्यक्ष एकत्र; महापालिका निवडणुकीची औपचारिक सुरुवात,अंतर्गत राजकारण, नगरसेवकांची उपस्थिती आणि नेतृत्वाचे संदेश; उद्याचा मेळावा ठरणार निर्णायक
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उद्या (ता. २३) काँग्रेस भवनात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मेळावा होत आहे. शहर-जिल्हा काँग्रेसचे प्रभारी अध्यक्ष राजेश नाईक यांच्या सत्काराच्या निमित्ताने होणारा हा मेळावा आगामी निवडणुकीच्या तयारीचा श्रीगणेशा देखील असेल.

