Kolhapur Election : दीर्घकाळानंतर काँग्रेस भवनात नेत्यांची हजेरी; सांगली महापालिका निवडणुकीची नांदी

सांगली : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्या (ता. २३) काँग्रेस भवनात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मेळावा होत आहे. शहर-जिल्हा काँग्रेसचे प्रभारी अध्यक्ष राजेश नाईक यांच्या सत्काराच्या निमित्ताने होणारा हा मेळावा आगामी निवडणुकीच्या तयारीचा श्रीगणेशा देखील असेल..प्रदीर्घ काळानंतर काँग्रेस भवनात आमदार विश्वजित कदम, खासदार विशाल पाटील आणि काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रमसिंह सावंत येत आहेत. श्री नाईक यांच्या पदभार ग्रहण समारंभाचे निमित्त असले तरी आगामी निवडणुकीसाठी प्रथमच सारे नेते एका व्यासपीठावर येत आहेत. .Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट.पृथ्वीराज पाटील यांनी काँग्रेसला रामराम केल्यानंतर या रिक्त पदाची भरती झाली आहे. श्री नाईक यांची नियुक्ती पक्षांतर्गत खेचाखेचीमुळे रेंगाळली होती. अखेर खासदार पाटील यांनी आपल्या मर्जीतील श्री नाईक यांची वर्णी लावली आहे. .आता अध्यक्ष मिळाल्याने महापालिका निवडणुकीसाठीच्या पक्षातील हालचाली गतिमान होतील, अशी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अपेक्षा आहे. पक्षाच्या अनेक विद्यमान नगरसेवकांनी रागरंग ओळखून ऐनवेळी धावाधाव नको म्हणून विरोधी गोटात संपर्क साधला आहे. .Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक.'ठंडा करके खावो' या आजवरच्या सूत्रानुसार नेते मंडळी अनेक पक्षांतर्गत विरोधकांचा बाक काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीस किती महापालिका क्षेत्रातील किती काँग्रेस नगरसेवक उपस्थित राहतात हे पाहणे रंजक ठरेल. .दरम्यान, काँग्रेस परिवारातील सेवा दल, युवक, महिला आणि विद्यार्थी काँग्रेससह सर्व संलग्न पदाधिकाऱ्यांना मेळाव्याचे निमंत्रण आहे, असे काँग्रेस सेवा दलाचे अध्यक्ष अजित ढोले यांनी सांगितले.