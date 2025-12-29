Sangli Election : अर्जांचा शेवटचा टप्पा; भाजपमधील नाराजांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची थेट नजर

सांगली : उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत शेवटच्या टप्प्यात आली असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाची नजर आता भाजपमधील नाराजांवर आहे. त्यामुळे भाजप नेते सावध भूमिकेत आहेत. आपले नाराज विरोधकांच्या गळाला लागणार नाहीत, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत..भाजपकडे इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. त्यातही तुल्यबळ इच्छुकांची संख्याही जास्त आहे. सर्वांचे समाधान करणे भाजपला शक्य नाही. त्यामुळे अनेकजण नाराज होणार हे गृहीत आहे. त्यातून बंडखोरीची शक्यताही आहे..Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक.मात्र आपले नाराज विरोधकांच्या गळाला लागणार नाहीत यासाठी भाजप नेते दक्ष आहेत. उमेदवार यादी निश्चित करताना नाराजीही कशी टाळता येईल याचाही ते प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडेही उमेदवारीसाठी मुलाखत दिलेल्या इच्छुकांची संख्या मोठी असली तरी त्यांना तुल्यबळ उमेदवारांचा शोध आहे. .त्यामुळे भाजपमधील नाराजांवर त्यांचे लक्ष आहे. भाजपकडे काही विद्यमान नगरसेवकांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे असे उमेदवार काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गळाला लावण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत..Sangli Election : सांगलीवाडीत उमेदवारीचा पेच; महाविकास आघाडीत ताण, ऐनवेळी बदलांची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.