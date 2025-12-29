पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : अर्जांचा शेवटचा टप्पा; भाजपमधील नाराजांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची थेट नजर

Congress and NCP eye disgruntled : उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत जवळ येत असताना भाजपमधील नाराज नेत्यांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची विशेष नजर आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत शेवटच्या टप्प्यात आली असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाची नजर आता भाजपमधील नाराजांवर आहे. त्यामुळे भाजप नेते सावध भूमिकेत आहेत. आपले नाराज विरोधकांच्या गळाला लागणार नाहीत, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

