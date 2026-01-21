Sangli Election : जयंत पाटील विरुद्ध जितेंद्र पाटील प्रभावाची कसोटी; बोरगावमध्ये राजकीय हालचाली गतिमान

नवेखेड : वाळवा तालुक्यातील बोरगाव गटात काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष अशी पारंपरिक लढत होत आहे. जिल्हाभर सुरू असणारी महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असे चित्र या गटात दिसण्याची शक्यता कमीच आहे..बोरगाव गट पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. २००७ च्या निवडणुकीपासून काँग्रेसने परिवर्तन करत हा गट आपल्याकडे घेतला. काँग्रेसचे जितेंद्र पाटील दोनवेळा व त्यांच्या पत्नी जयश्री पाटील एकदा असे सलग तीन निवडणुकीत काँग्रेसने गटात हॅट्ट्रिक केली. .Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.राष्ट्रवादी काँग्रेसने कडवी झुंज दिली; पण अपयश आले. बोरगाव गटात बोरगाव, जुनेखेड, मसुचीवाडी, बहे, फारणेवाडी, खरातवाडी, बनेवाडी, गोंडवाडी, साटपेवाडी, ताकारी, दुधारी या गावांचा समावेश होतो. .ताकारी वगळता सर्व गावांत आमदार जयंत पाटील यांना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांची ग्रामपंचायतीवर सत्ता आहे; परंतु जिल्हा परिषद निवडणुकीत अपयशाला सामोरे जावे लागले. सध्या बोरगाव ग्रामपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. .Sangli Election : ईश्वरपूरमध्ये पुन्हा जयंतरावांचे ‘कारभारी’; पालिकेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची सरशी.त्यांच्या गटाचे १३ सदस्य व उपसरपंचपद आहे. जितेंद्र पाटील सरपंच आहेत. त्यांच्या गटाचे चार सदस्य आहेत. बोरगावात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाची ताकद मोठी आहे. त्यांच्या गटाचे प्रमुख कार्यकर्ते विविध संस्था व पदांवर आहेत; परंतु परस्पर समनव्याचा अभाव आहे..ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळी आमदार जयंत पाटील यांनी सर्वांना एकत्र करीत राज्य बँकेचे माजी अध्यक्ष माणिकराव मोहनराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक करा, असे सांगत बऱ्यापैकी गटबाजी संपविण्याचा प्रयत्न केला. त्याला काहीअंशी यश आले. या निवडणुकीतही तसा प्रयोग होईल..बोरगाव गटाचे आरक्षण इतर मागास महिला असे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरचंद्र पवार पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते शिवाजी वाटेगावकर यांच्या पत्नी सौ. कांता वाटेगावकर यांची उमेदवारी निश्चित झाली आहे. .वाटेगावकर कुटुंबाबद्दल असणारी सहानुभूती, आमदार जयंत पाटील यांच्यामार्फत झालेली कामे या मुद्द्यांवर उमेदवारी सरस ठरेल, असे मनसुबे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून रचले जात आहेत. या गटाने बैठका व भेटीगाठी करत संपर्क यंत्रणा गतिमान केली आहे. काँग्रेसकडूनही उमेदवार चाचपणी सुरू आहे. माजी जिल्हा परिषद सदस्य जयश्री पाटील यांना उमेदवारी द्यावी, अशीही मागणी आहे. अंतिम निर्णय जितेंद्र पाटील यांचा असेल..बोरगाव गण बोरगाव गणात मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे ॲड. विजय खरात निवडून आले होते. सध्या त्यांनी काँग्रेसपासून फारकत घेतली आहे. ते सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या संपर्कात आहेत. .राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून मनोज माणिकराव पाटील (बहे) यांची उमेदवारी निश्चित आहे. काँग्रेसकडून अद्याप उमेदवाराचे नाव पुढे आलेले नाही. यावेळी गण खुला झाल्याने इथे कोणकोणात लढत होणार, याबद्दल उत्सुकता आहे. खरातवाडी, बहे, फार्णेवाडी (बी), बोरगाव प्रभाग क्र.१, २, ३, ५, ६..ताकारी गणताकारी गणात मागील तीन निवडणुकांत एक वगळता इतरवेळी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. या गणात शरद पवार गटाचे प्राबल्य आहे. रूपाली सपाटे मागीलवेळी निवडून आल्या होत्या..ताकारी, दुधारी, बनेवाडी, गौडवाडी, सातपेवाडी, मसुचीवाडी, जुनेखेड अशी गावे व बोरगावमधील प्रभाग ४ चा समावेश आहे. अनुसूचित महिला असे आरक्षण आहे. माजी पंचायत समिती सदस्या रूपाली सपाटे यांना पुन्हा संधीचा अंदाज आहे. काँग्रेसकडून येथे कोण उमेदवार असणार, याबद्दल उत्सुकता आहे. आघाडी धर्म कसा पाळणार?.राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) अशी महविकास आघाडी, तर भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांची महायुती अशा आघाड्या जिल्हाभर होत आहेत. असे असले तरी बोरगावात आघाडी धर्म कसा पाळला जाणार, याबद्दलही उत्सुकता आहे..मतदार संख्यामतदार संख्या २७२०७, ताकारी गण - १३३३२, बोरगाव गण - ८४५५, पुरुष - १३७६९स्त्रिया -१३४३७, इतर - १ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.