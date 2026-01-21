पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : जयंत पाटील विरुद्ध जितेंद्र पाटील प्रभावाची कसोटी; बोरगावमध्ये राजकीय हालचाली गतिमान

Congress vs NCP : बोरगाव गटात पुन्हा एकदा काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी (शरद पवार) अशी पारंपरिक लढत रंगणार. बैठका, उमेदवार चाचपणी व मतदार संपर्काला वेग; आघाडी धर्म कसा पाळला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष.
Local leaders and party workers during election meetings in Borgav Group, Walwa taluka.

शामराव गावडेसकाळ वृत्तसेवा
नवेखेड : वाळवा तालुक्यातील बोरगाव गटात काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष अशी पारंपरिक लढत होत आहे. जिल्हाभर सुरू असणारी महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असे चित्र या गटात दिसण्याची शक्यता कमीच आहे.

