पहिल्याच पावसात पुलाचे  बांधकाम गेले वाहून ः कुठे पहा 

घाटनांद्रे (सांगली) ः दिघंची - हेरवाड या राज्य मार्गाच्या कामाबद्दल अनेक तक्रारी येत आहेत. रस्त्यावर निकृष्ठ दर्जा विषयी आंदोलन तर कधी पुल बांधकाम विषयीचा दर्जा अशा विविध कारणांनी रस्ता चर्चेत राहिला आहे. आता तिसंगी गावालगत असणाऱ्या ओढ्यावरील नव्याने बांधण्यात आलेला मिनी पुल मागील आठवड्यात झालेल्या पावसाने वाहून गेला. त्यामुळे आता रस्त्याबाबत अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी गेली दोन-तीन वर्षापासून दिघंची - हेरवाड या राज्यमार्गाचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्याचा फटका वाहनधारकांना, ग्रामस्थांना बसत आहे. त्यातच रस्ता बांधकामाच्या दर्ज्या विषयीही प्रश्न चिन्ह निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थ अंदोलनाचा पावित्रा घेत आहेत. जाखापुर पुलाची उंची वाढविण्याची मागणी संपते न संपते तोच पहिल्याच पावसाने तिसंगी गावालगत दक्षिणेकडील ओढ्यावरील नव्याने बांधण्यात आलेला मिनी पुलच वाहून गेल्याने ग्रामस्थानी आचर्य व्यक्त केले आहे. तेव्हा सदरच्या पुलाची उंची वाढवावी,त्याचबरोबर मोठया पाईप टाकाव्यात,रस्त्याच्या दुतर्फा गटारी बांधाव्यात अशी मागणी ग्रामस्थ करतआहेत.अन्यथा नाविलाजासत्व आदोलन करावे लागेल आशा इशारा संभाजी ब्रिगेड शाखा तिसंगी यांनी दिला आहे.

Web Title: The construction of the bridge was carried away in the first rain: see where