बांधकाम ठप्प: गवंडी, बिगाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

झरे (जि. सांगली) : कोरोना विषाणूचा पादुर्भावच्या पार्श्वभूमीवर व लॉक डाऊन असल्याने खासगी बांधकाम विभागातील गवंडी व बिगारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सध्या सर्वच घरांची बांधकामे बंद आहेत. घरासाठी लागणारे साहित्य कुठे मिळेना, त्यामुळे गवंडी व बिगारी यांना घरी बसण्याशिवाय पर्याय नाही, "काम नाही तर दाम नाही' या म्हणीप्रमाणे त्यांना सध्या कोणतेही काम नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तरी शासनाने त्यांचा विचार करून त्यांना मदत करावी, अशी मागणी खासगी बांधकाम विभागातील गवंडी व बिगारी करीत आहेत. बांधकामासाठी गवंडी व बिगारी यांना सध्या कोणतेही काम नाही. शासकीय घरकुलाची कामेसुद्धा जाग्यावरती थांबली आहेत. खासगी घर बांधकामसुद्धा जाग्यावरती थांबले आहे. त्यामुळे दररोज रोजंदारी करणारे बिगारी व गवंडी बांधकाम करणारे मजूर सध्या घरांमध्ये बसून आहेत त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ आली आहे. जमीन जुमला कमी असल्याने, दुसरे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही, घरातील कोणी नोकरीसाठी नाही, मग कुटुंब चालवायचे कसे हा गंभीर प्रश्न गवंडी व मोलमजुरी करणारे बिगारी यांच्या पुढे पडला आहे. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने बिगारी म्हणून कामाला जातात सध्या सर्व बांधकाम व्यवसाय ठप्प असल्यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. तरी शासनाने गवंडी व मोलमजुरी करणारे बिगारी यांचा विचार करून त्यांना जगण्यापूर्ती मदत करावी, अशी मागणी गवंडी व मोलमजुरी करणारे बिगारी करीत आहेत. लॉक डाऊनमुळे व्यवसाय बंद

लॉक डाऊनमुळे बांधकामासाठी सिमेंट व इतर साहित्य मिळत नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय बंद आहे.

- गणेश राठोड, मोहन माने (गवंडी) बांधकाम बंद असल्याने खायचे वांदे घरची परिस्थिती बेताची आहे. गवंड्याच्या हाताखाली बिगारी म्हणून काम करून उपजीविका भागवितो, पण बांधकाम बंद असल्याने खायचे वांदे झाले आहेत.

