सांगली परिसरात पुन्हा कोरोना : वारणालीत महिला पॉझिटीव्ह...महिलेसह दोघे "आयसोलेशन' मध्ये 

सांगली- वारणालीमधील वृध्द महिलेचा "कोरोना' अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर महापालिकेने सदरचा परिसर कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर केला आहे. सदर वृद्धेची "कोरोना'चाचणी मेट्रो पोलिस हेल्थकेअर लिमिटेड या लॅबमध्ये झाली आहे. वृद्धा आणि तिच्या संपर्कातील व्यक्तींना "आयसोलेशन' कक्षात दाखल केले आहे. दरम्यान महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी परिसरात भेट देऊन तातडीने औषध फवारणी तसेच घरोघरी आरोग्य तपासणीचे आदेश आरोग्य विभागाला दिले आहेत. शहरातील वारणाली परिसरातील 64 वर्षीय महिलेस कोरोना संसर्ग झाल्याचे गुरुवारी समोर आले. महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी वारणाली परिसरात भेट देऊन कोरोना बाधित व्यक्ती राहत असलेल्या परिसरात कंटेन्मेंट झोन जाहीर केला. तसेच तातडीने नागरिकांची आरोग्य तपासणी आणि सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेसह दोघांना आयसोलेशन वार्डात पाठवले असून अन्य नऊ जणांना "इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन' करण्यात आले आहे. वारणालीच्या विद्यानगर परिसरात सदर महिला मुलीसह राहते. महिलेस दम्याचा त्रास होऊ लागल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखवले होते. यावेळी घेतलेल्या स्वॅबचा अहवाल काल (गुरुवारी) रात्री पॉझिटिव्ह आल्यानंतर आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या सूचनेनुसार प्रशासनाकडून तातडीने पुढील उपाययोजना करण्यात आली. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सकाळी परिसरास भेट देऊन पाहणी केली आणि आरोग्य विभागाला पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. आज सकाळपासून या भागात पाच वैद्यकीय पथके तसेच आशा वर्करद्वारे सर्व्हे सुरू करण्यात आला. कोरोना सदृश्‍यबरोबर डेंग्यू आणि सारी आयएलआयबाबतच्या आजाराचीही माहिती घेतली जात आहे. परिसरातील दोन हजार लोकांचा सर्व्हे करण्यात येत आहे. स्वच्छता निरीक्षक बंडा जोशी यांच्या टीमकडून परिसरात औषध फवारणी करण्यात आली. या संपूर्ण परिसरात आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या सूचनेनुसार "कोविड 19' प्रतिबंधित परिसर म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. संजय नगर पोलिसांकडून बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पुढील उपाययोजनेसाठी या परिसरात सहायक आयुक्त पराग कोडगुले, स्वच्छता निरीक्षक अनिल पाटील, सिद्धांत ठोकळे, विकास कांबळे, मुकादम प्रकाश चव्हाण यांची टीम कार्यरत आहे.



