आटपाडी (सांगली)- निंबवडे (ता. आटपाडी) येथे मुंबईहून आलेल्या दोन वेगवेगळ्या कुटुंबातील दोघांना कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले. यापैकी एक 58 वर्षाचा पुरूष आणि 65 वर्षाची महिला आहे. प्रशासनाने हे दोन्ही रुग्ण राहत असलेला परिसर "कंटेनमेंट झोन' म्हणून जाहीर केला असून तो "सील' करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. आणखी दोन रूग्ण सापडल्यामुळे आटपाडी तालुक्‍यात एकुण कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या तेवीसवर पोहोचली आहे. तर आतापर्यंत सात जण कोरोना मुक्त होऊन घरी परतले आहेत. निंबवडे येथे मुंबईहून एक कुटुंब पंधरा दिवसापूर्वी आले होते. त्यांना शाळेत क्वारंटाईन केले होते. त्यांचा क्वारंटाईन कालावधी संपल्याने कालच त्यांना घरी सोडले होते. तर दुसऱ्या रुग्णाच्या कुटुंबांला राहत्या घरी क्‍वारंटाईन केले होते. आरोग्य विभागाने तालुक्‍यात बाहेरून आलेल्या व्यक्तींचे घशाचे स्त्राव तपासणीसाठी घेतले होते. त्यात निंबवडेतील दोन 65 वर्षाची महिला आणि 58 वर्षाचा पुरूष अश दोघांचा कोरोना अहवाल "पॉझिटिव्ह' आला. दोघेजण मुंबईवरून गावी आले होते. यातील एका रुग्णांमध्ये प्राथमिक लक्षणे आढळून आली होती. तर दुसऱ्या रूग्णांमध्ये कोणतीही प्राथमिक लक्षणे आढळून आली नव्हती. तसेच त्यांचा क्‍वारंटाईन कालावधीही संपला होता. निंबवडेत एकाच दिवशी दोन रुग्ण सापडल्यामुळे पोलीस, प्रशासन आणि आरोग्य विभागाची धावपळ उडाली आहे. तहसीलदार सचिन लंगोटे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी साधना पवार यांनी गावाला भेट देऊन रुग्ण राहत असलेला परिसर सील करण्याची कारवाई सुरू केली. तसेच ग्रामस्थांना सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्याचे आणि दक्ष राहण्याचे आदेश दिले. या दोन रुग्णाच्या हाय रिस्क संपर्कात आलेल्या लोकांचा शोध सुरू केला आहे.



