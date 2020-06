सांगली जिल्ह्यात चौघांना कोरोना; किनरेवाडी, विहापूरमध्ये एक, निंबवडेत दोन; रुग्णसंख्या 182 

सांगली ः जिल्ह्यात आणखी 4 नवे रुग्ण झाले असून आटपाडी तालुक्‍यातील निंबवडे येथे दोन रुग्ण मिळून आले आहेत. तर किनरेवाडी (शिराळा), विहापूर (कडेगाव) येथे प्रत्येकी एक रुग्ण मिळून आले आहेत. रुग्णांची संख्या 182 झाली असून सध्यस्थितीत 75 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. सहा जणांची प्रकृती चिंताजनक असून एक कोरोनामुक्त झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. सहा चिंताजनक, सहा कोरोनामुक्त

साळसिंगे (खानापूर) येथील 60 वर्षीय व्यक्ती, कडेबिसरीतील 48 वर्षीय व्यक्ती, खिरवडे (ता. शिराळा) येथील 56 वर्षीय पुरुष, मणदूर (शिराळा) येथील 81 वर्षीय व्यक्ती, कदमवाडी (कवठेमहांकाळ) येथील 50 वर्षीय महिला, विटा (हनुमंतनगर) येथील 34 वर्षीय पुरूष अशा सहा यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. झोळंबी वसाहत आष्टा (वाळवा) येथील एक रुग्ण कोरोनामुक्त झाले.

नवे बाधित - 4

एकूण रुग्ण - 182

उपचार घेणारे रुग्ण - 75

बरे झालेले रुग्ण - 100

मृत्यू - 7

पॉझिटिव्ह चिंताजनक - 6

ग्रामीणमधील बाधित - 130

शहरी भागातील बाधित - 41

महापालिका क्षेत्र - 11

