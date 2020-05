"कोरोना' मुक्त झालेल्या लक्ष्मीनगरच्या रूग्णाचा मृत्यू : जिल्ह्यात नांगोळे, जांभुळणी, मोहरेत रूग्ण आढळले...33 रूग्णांवर उपचार सुरू 

सांगली- जिल्ह्यात शनिवारी (ता.23) मध्यरात्रीपर्यंत आणखी सहा कोरोना बाधित रूग्ण आढळले. हे रूग्ण नांगोळे (ता. कवठेमहांकाळ), आष्टा (ता. वाळवा) येथील झोळंबी वसाहत, जांभुळणी (ता. आटपाडी), मोहरे (ता. शिराळा), धारावीतून आलेली 12 वर्षाची मुलगी आणि आटपाडीतील सोनारसिद्धनगर येथील हे रूग्ण आहेत. दरम्यान साखर कारखान्याजवळील लक्ष्मीनगर येथील 52 वर्षीय "कोरोना' बाधित रूग्णाचा अहवाल दोन दिवसापूर्वी "निगेटिव्ह' आला होता. परंतू इतर आजारामुळे मृत्यूशी झुंज देत असताना शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दुर्दैवी मृत्यू झाला. "कोरोना' तून वाचला आणि इतर आजारामुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्ह्यात आतापर्यंत "कोरोना' बाधित रूग्ण 78 झाले आहेत. त्यापैकी 33 रूग्ण उपचारासाठी आयसोलेशन कक्षात दाखल आहेत. तर निगेटिव्ह झालेले 43 रूग्ण आहेत. तर आतापर्यंत जिल्ह्यात कोरोनामुळे दोघांचा बळी गेला आहे. जिल्ह्यात शनिवारी रात्री 12 पर्यंत धारावीतील 12 वर्षाची मुलगी, आटपाडीतील सोनारसिद्धनगर येथील रूग्ण आणि आष्टा येथील रूग्ण असे तिघेजण पॉझिटीव्ह सापडले. तर मध्यरात्रीच्या सुमारास नांगोळे, जांभुळणी आणि मोहरे येथील आणखी तीन रूग्ण सापडले.

साखर कारखान्याजवळील लक्ष्मीनगर येथील 52 वर्षीय रूग्ण 16 मे रोजी पॉझिटीव्ह सापडला होता. 22 रोजी त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आला. परंतू त्याला फुफ्फुसाचा टीबी असल्यामुळे प्रकृती चिंताजनक बनली होती. शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास या रूग्णाचा मृत्यू झाला. दरम्यान विटा येथे मुंबईहून आलेल्या 72 वर्षीय वृद्धास न्युमोनिया झाल्यामुळे मिरज सिव्हीलमध्ये दाखल केले होते. आज पहाटे अडीचच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या स्वॅबचा नमुना घेतला आहे. परंतू अद्याप अहवाल प्राप्त झाला नसल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली.



