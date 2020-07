सोलापूर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आज (रविवारी) 12 नव्या रुग्णांची भर पडली असून आता कोरोनाचा संसर्ग सर्वच तालुक्‍यात वाढू लागला आहे. रविवारी घोडा तांडा येथील एका 64 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून आता रुग्णांची संख्या 532 झाली आहे. आज 24 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले असून अद्याप 288 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. रविवारी (ता. 5) उत्तर सोलापुरातील मार्डी, नान्नज, बेलाटी येथे प्रत्येकी एक रुग्ण सापडला आहे. तर दक्षिण सोलापुरातील नवी विडी घरकूल, हत्तूर, मुळेगाव, बोरामणी येथेही प्रत्येकी एका रुग्णांची भर पडली आहे. तसेच अक्‍कलकोट तालुक्‍यातील जेऊरवाडीत एक, तर बार्शीतील कसबा पेठ, सुखदेव नगर, बारंगुळे प्लॉट, उपळाई रोड येथे प्रत्येकी एक रुग्ण नव्याने आढळला आहे. तालुकानिहाय उपचार घेत असलेले रुग्ण

अक्‍कलकोट (60), दक्षिण सोलापूर (88), बार्शी (66), करमाळा व माढा प्रत्येकी (4), माळशिरस, मंगळवेढा, सांगोला प्रत्येकी (1), मोहोळ (13), उत्तर सोलापूर (32) आणि पंढरपूर (18) अशाप्रकारे एकूण 288 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. ठळक बाबी... - रविवारी (ता. 5) ग्रामीण भागात सापडले नवे 12 कोरोना पॉझिटिव्ह

- घोडा तांडा (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील 64 वर्षीय पुरुषाचा झाला मृत्यू

- जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या आता 532; त्यामध्ये पुरुष 339 तर 193 महिलांचा समावेश

- आतापर्यंत 219 रुग्णांची कोरोनावर मात; सध्या 288 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार

- संस्थात्मक विलगीकरणात 854 तर होम क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत एक हजार 649 संशयित

