सांगलीतील नेर्ले गावात सहा जणांना कोरोनाची लागन 

नेर्ले - येथील चार पुरुष व दोन महिलांसह सहा जणांचा कोरोनाचा अहवाल पॉजीटिव्ह आल्याची माहिती नेर्ले प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सागर शिंदे यांनी दिली. आज पहाटे एका ८७ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला. काल संबधित वृद्धेचा कोरोना अहवाल पॉजिटिव्ह आला होता. त्यानंतर घरातील महिला व पुरुष यांची अँटीजन टेस्ट घेण्यात आली. यात ४५ व ४६ वर्षीय पुरुष तर २३ व २५ वर्षीय युवक पोजिटिव्ह आले आहेत. तसेच ४५ व २७ वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव्ह आल्या आहेत. सर्वांची प्रकृती चांगली असून कोणालाही कसलाच त्रास नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. गाववाले मास्क वापरा नेर्ले गाव वाळवा तालुक्यातील मोठे गाव आहे. विविध कार्यक्रम होत असून यात गर्दी वाढत आहेत. मास्क वापरायला हवेत. लोकांनी काळजी घ्यावी. सामाजिक अंतर राखावे. -डॉ. सागर शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नेर्ले



संपादन - धनाजी सुर्वे

