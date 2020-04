श्रीगोंद्यातील तिघांचे रिपोर्ट निगेटीव्ह पण चौथी संशयित तरूणी सापडली

श्रीगोंदे : तालुक्यातील कोरोना संशयित असणाऱ्या तिघांचे अहवाल निगेटिव्ह येऊन काही तास उलटले असतानाच श्रीगोंदयात अजून एक कोरोना संशयित आढळला आहे. ही तरुण मुलगी असून तिच्यावर पुण्याच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्या संशयित रुग्णाच्या घशातील स्त्राव तपासणीसाठी एनआयव्हीला पाठविला आहे. तो अहवाल लवकर मिळेल.

या माहितीला तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.नितीन खामकर यांनी दुजोरा दिला. ते म्हणाले, सदर मुलगी ही कुठल्याही कोरोना बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आलेली नसल्याची माहिती आहे. तिला तर अस्वस्थ वाटू लागल्यावर 29 मार्च रोजी नगरला जिल्हा ग्रामीण रुग्णालयात पाठविले होते. निमोनियाचे लक्षणे वाटली होती. त्यामुळे तिच्या घशातील स्त्राव तपासणीसाठी घेतला.

पुन्हा तिला दोन दिवसांपूर्वी त्रास झाला. तिला नगरला घेऊन जाण्यासाठी आम्ही तयारी केली. मात्र, त्यांनी पुण्याला उपचार घेण्याची मागणी करीत ते पुण्यात पोहचले. सध्या ती तेथे उपचार घेत आहे. निमोनियाबाबत तिचे लक्षणे असली तरी कोरोना तपासणीसाठी घशातील स्त्राव घेतला आहे. आज किंवा उद्या तो अहवाल मिळेल.



Web Title: Corona Report Negative of Three in Shrigonda