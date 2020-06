कोरोना : बिळूरमध्ये सहा रूग्ण आढळले...शिराळा येथे दोन तर सांगली, शिंदेवाडीत प्रत्येकी एक रूग्ण 

सांगली- जिल्ह्यात आज आणखी दहा जणांचा "कोरोना' अहवाल "पॉझिटीव्ह' आला. बिळूर (ता. जत) येथे सहा, शिराळा येथे दोन, शिंदेवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) आणि सांगलीतील सम्राट व्यायाम मंडळाजवळ एकजण याप्रमाणे रूग्ण आढळले. त्यामुळे जिल्ह्यातील आजअखेर रूग्णांची संख्या 338 वर पोहोचली आहे. जत तालुक्‍यातील बिळूर येथे एकाच दिवसात सहा रूग्ण आढळल्यामुळे गावात तसेच तालुक्‍यात खळबळ उडाली आहे. 30 वर्षाचे दोघेजण, 31, 42 आणि 44 वर्षाची व्यक्ती तसेच 55 वर्षाची महिला अशा सहाजणांचा कोरोना अहवाल "पॉझिटीव्ह' आला. बिळूरमध्ये शुक्रवारी (ता.26) एकाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. तसेच यापूर्वी गावात रूग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे जत तालुक्‍याचा विचार केला तर बिळूर हे "हॉटस्पॉट' ठरले आहे. शिराळा येथे 42 वर्षाची महिला आणि 7 वर्षाचे बालक यांनाही कोरोना झाला आहे.

जिल्ह्यात सर्वाधिक रूग्ण असलेल्या शिराळा तालुक्‍यात आज आणखी दोन रूग्ण आढळले. 42 वर्षीय महिला व सात वर्षाच्या बालकाला कोरोना झाला आहे. दोघेही संशयित होते. त्यांचा "स्वॅब' घेऊन तपासणी केल्यानंतर अहवाल "पॉझिटीव्ह' आला. दोघांना मिरज येथे उपचारास दाखल केले आहे. सांगलीत शहरात काही दिवसाचा खंड पडल्यानंतर कोरोनाने शिरकाव केला आहे. सिव्हीलमधील दोघा परिचारकास कोरोना झाला आहे. सांगलीत सम्राट व्यायाम मंडळाजवळ दोघे राहत होते. या दोघांच्या संपर्कात आलेल्या आणखी एका परिचारकास कोरोना झाल्याचे आज स्पष्ट झाले. त्यामुळे सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये खळबळ उडाली आहे. या परिचारकांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे.

कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील शिंदेवाडी येथील 21 वर्षाच्या तरूणीस देखील कोरोना झाल्याचे आज स्पष्ट झाले. आज दहा रूग्ण वाढल्यामुळे आजअखेरच्या रूग्णांची संख्या 368 वर पोहोचली आहे. सध्या 130 रूग्ण उपचार घेत आहेत. त्यापैकी अमरापूर (ता. कडेगाव) येथील 68 वर्षाची महिला व्हेंटिलेटरवर आहे. तर बिळूर (ता. जत) येथील 75 वर्षाचा वृद्ध आणि वाघापूर (ता. तासगाव) येथील 22 वर्षाची महिला ऑक्‍सिजनवर आहे.

जिल्ह्यातील चित्र आजचे नविन रूग्ण- 10

उपचार घेणारे रूग्ण- 130

बरे झालेले रूग्ण- 226

आजअखेरचे रूग्ण- 368



