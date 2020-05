कोरोना ः सांगली पुन्हा हादरली

सांगली ः कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या एका बाजूला कमी होत असताना सांगलीला पुन्हा-पुन्हा नवे हादरू बसू लागले आहेत. आज सकाळी दोन रुग्णांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर थोडा निश्‍वास टाकला होताच, तोवर नवीन दोन रुग्णांची भर पडली आहे. एक रुग्ण सांगली शहरातील रेव्हेन्यू कॉलनीतील असून तो मुंबईहून परत आला होता. दुसरा रुग्ण अंकले (ता. जत) येथील असून तोही मुंबईतून रात्री आला होता. या दोघांनाही सांगलीतील अन्य लोकांच्या संपर्कात येण्याच्या आधीच ताब्यात घेऊन क्वारंटाईन करण्यात आले होते. दोघेही बेकायदेशीरपणे सांगलीत आले होते, असे प्राथमिक माहितीत समोर आले आहे. मुंबईतून चोरून सांगलीत येण्याची संख्या धक्कादायक आहे. शिराळा, कडेगाव, कवठेमहांकाळ आणि मिरज तालुक्‍यात सापडलेले सर्व रुग्णांचे कनेक्‍शन हे मुंबई, पुणे किंवा साताऱ्याशी आहे. अंकले आणि सांगली या दोन्ही ठिकाणी आलेल्या लोकांविषयी आरोग्य यंत्रणेला खासगीत माहिती मिळाली. त्यांनी तत्काळ या लोकांच्या घरात जावून त्यांना ताब्यात घेतले आणि इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करण्यात आले. त्यांचे स्वॅब तपासणीसाठी देण्यात आले होते. ते पॉझिटिव्ह असल्याचे आज दुपारी स्पष्ट झाले. त्यामुळे सांगली हादरून गेली आहे. याआधी विजयनगर भागात रुग्ण आढळल्यानंतर त्याला कोरोनाप्रभावीत क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. आता रेव्हेन्यू कॉलनीत रुग्ण आढळून आल्याने तेथून सुमारे एक किलोमीटरचा परिसर सीलबंद करण्यात येणार आहे.

Web Title: corona - two new positive in sangli district