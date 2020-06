कोरोना व्हायरसचा कोंबड्यांशी संबंध नाही 

सांगली, ः कोंबड्यांचे मांस खाल्ल्याने कोरोना किंवा अन्य रोगाची लागण होत असल्याच्या अफवा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या जात आहेत. यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कुक्कुटपालन व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र कोरोना व अन्य व्हायरसचा कोंबड्यांशी संबंध नाही. कोणताच व्हायरस 56 डिग्री तापमानाच्यावर तग धरू शकत नाही. आपल्याकडे कोणतेही मांस शिजवूनच खाल्ले जाते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अफवांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. संजय धकाते यांनी आज केले आहे. डॉ. संजय धकाते म्हणाले, सध्या जगात कोरोना व इतर व्हायरसची चर्चा सुरू आहे. व्हायरसने बाधित झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत असून यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतकरी आणि कुक्कुटपक्षी पालकांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर कोंबड्यांचे मांस खाल्ल्यामुळे कोरोना व इतर रोगांचा प्रसार होतो, अशी चुकीची माहिती प्रसारित करण्यात येत आहे. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. किरण पराग यांनी असा दावा केला आहे की, असा कोणताच प्रकार नसून कोंबडीचे मांस खाण्यास पूर्णपणे सुरक्षित आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत कोरोना व इतर व्हायरसविषयी जिल्ह्यात जनजागृती करण्याच्या सूचना डॉ. संजय धकाते यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत.

